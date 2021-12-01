做車新勢力上月交付量均破萬　單月計小鵬居首　出貨約1.56萬輛

內地「做車三雄」公布11月份交付量數據。小鵬汽車（9868）（美﹕XPEV）公布，上月電動車交付量錄得1.56萬輛，按年升2.7倍，月內交付7,839輛小鵬智能轎跑P7，按年升1.9倍，第三款量產百變智能家轎P5交付2,154輛，G3緊湊型智能SUV中期改款版G3i交付5,546輛，另外G3 SUV交付74輛。

截至11月底，今年汽車交付累計達12.2萬輛。

小鵬汽車表示，月內強勁的交付勢頭充分體現小鵬汽車智能電動汽車的競爭力，更顯示小鵬汽車在全球供應鏈多方面持續挑戰情況下穩健的運營實力。

理想汽車沒有參與北京車展，但在車展期間開放交付中心讓顧客試駕ONE。（視覺中國）

理想汽車ONE上月交付量年增1.9倍 錄1.3萬輛

理想汽車（2015，美：LI）亦公布，11月交付13,485輛理想ONE，按年增長1.9倍。今年首11個月，理想ONE總交付量達7.64萬輛。自交付以來，理想ONE累計交付量已達11萬輛。

理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，理想ONE在11月創造單月交付超過1.3萬輛的新紀錄。這也是起售價超30萬的中國品牌豪華車型第一次實現單月交付破萬，成為中國中大型SUV和家庭用戶的首選產品之一。

蔚來（美：NIO）同時公布，11月出貨18,878輛汽車，按年增加105.6%，較10月的交付量僅3,667輛升幅大增。（圖片來源：蔚來官方網站）

蔚來交付約1.08萬輛車

蔚來（美：NIO）同時公布，蔚11月合共交付10,878輛車，按年增長1.1倍，當中包括2,683輛ES8、4,713輛ES6及3,482輛EC6。

截至今年11月底，蔚來累計交付80,940輛汽車，按年增長120.4%；年內ES8、ES6、EC6累計交付量達156,581輛。