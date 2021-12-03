台灣《蘋果日報》據報月內停刊　300名員工將收到遣散費

壹傳媒（0282）旗下台灣《蘋果日報》據報會在本月關閉。

據《彭博》引述消息人士指出，台灣《蘋果日報》會在本月內耗盡營運資金及停刊。據了解目前台灣《蘋果日報》員工約300人，將會收到遣散費。

另據消息人士指出，一名香港清盤人已與台灣《蘋果日報》接洽，要求提供台灣分部資產訊息。

報道指出致電予台灣《蘋果日報》時無人接聽。

台灣《蘋果日報》宣布5月18日停刊。（香港01記者攝）

曾就出售台灣《蘋果日報》與潛在買家磋商

早於今年5月17日，台灣《蘋果日報》報刊版發行最後一份後，已從5月18日起停止印發。當時公司稱加大重點益台灣的強勁數碼媒體市場，並會繼續於於 https://tw.appledaily.com 上提供。當時公司指出作為實施管理層戰略性計劃一部份，會就台灣業務進行一定程度裁員。管理層強調這是管理層艱難決定，但管理層相信於台灣重點發展數碼化的方法，將改善公司整體業務營運，將以符合或超出台灣的法定要求作出遣散。

其後在今年6月29日，公司發出公告指出就出售台灣新聞及娛樂內容的媒體業務，與潛在買家訂立不具法律約束力協議。擬出售的新聞及娛樂內容的媒體公司，出版台灣《蘋果日報》網上版。預料會在7月9日之前完成盡職審查及簽訂合同，又指出訂約方同意致力於今年7月30日或之前簽訂正式交易協議。至8月26日公司,再發出公告，指出並無訂立正式交易協議，正評估潛在買方建議的購買價及其他條款及條件，雙方並無就訂立任何正式交易協議或，有關交易會否進行協定任何時間表。

公司又指出除上述的潛在買家，亦已收到其他潛在買方表示，對擬出售的台灣業務感興趣，並正與對彼等進行討論，惟並未簽訂正式交易協議。

翻查公司業績公告，截至去年9月底，台灣《蘋果日報》日均淨發行量82,637份，按年減少18.8%；總收益為7,320萬元，按年下跌38%。其中廣告收益為3,370萬元，發行收入為3,870萬元，分別按年減少51.4%及18.5%。

香港《蘋果日報》已從6月下旬停刊

至於香港《蘋果日報》，則於今年6月24日發行最後一份後停刊。壹傳媒於今年9月29日遭到財政司司長入稟清盤。