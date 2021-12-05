洗米華案啓示錄　大佬的女人vs女老大　命運代價各不同｜知薇

洗米華案一出，新聞四起，比案情更吸睛的，是他身邊兩個女人的反應。曾負「地表最強小三」之名的Mandy Lieu被逼也好、自願也罷，放售西半山過億豪宅；「最強正宮」洗米華嫂則暫時沈默不語、按兵不動。知薇無意評論案情或家事，不過由此引發聯想，閑談幾句眾生相。

每種人生定位，有既定的路徑，也偷偷標好了價格。只做「大佬的女人」，始終缺少話語權和自主力，風平浪靜時看人家臉色，狂風暴雨來臨隨時「一榮俱榮，一損俱損」。有遠見和能力的女人，則懂得靠自己或靠大佬，磨煉變身為女老大，精神財政獨立，你儂我儂時並肩前進，改天換地時氣定神閑，關鍵時甚至能幫大佬扭轉乾坤。

洗米華案爆出後，洗米華嫂及Mandy Lieu的反應成外界關注焦點。（視覺中國）

大佬背後女人辛酸史

友人C小姐早年選擇了做「大佬的女人」，衣食豐盛生活無憂，每天睡到自然醒，就琢磨午餐吃什麽，下午就美容、運動、會友，夜晚除了有應酬或大佬來住的日子熱鬧些，多是一個人一盞燈，早早休息。大佬在商界叱咤風雲，除了偶爾幫手「揸貨」，她無甚興趣了解，更談不上學習參與。問起上次她與大佬促膝傾談、浪漫相處是何時，竟眼紅語塞。

聚會時，眼見C小姐和大佬除了流程安排，幾乎是零交流，知薇深深為她心疼。無奈，路是自己選的，表面風光，內心苦楚，要不硬著頭皮走下去，要不勇敢突破做出改變。人，始終有惰性，恐懼不確定性，她「寧願躲進豪車裏哭，也不要坐在單車上笑」。

做女老大的生活

知薇曾有老闆V，是不折不扣的女老大。憑著高學歷、高智商和天生霸氣，剛入行就為自己爭取迅速不停升職加薪，30多歲已成為國際金融機構高層。與同是金融圈內有權有勢的先生，並肩攜手，資源共享，取長補短，乃圈內有名的「實力夫妻(Power Couple)」，令人羨慕不已。

對V老闆來說，若先生有空相伴傾談時事心事，固然甚好；若先生忙於公務私事無法現身，她也完全不介意，只因她有屬於自己的廣闊天地。然而，這條路也有它的坎坷曲折，V老闆用在事業和交際上的時間和精力，已完全吞噬了她的個人空間，日子一久，身心俱疲，深感Work Life Imbalance。

不折不扣的「女老大」，事業成功之餘，也有屬於自己的廣闊天地。﹙《槍狂帝國》劇照﹚

愛情不要像「淩霄花」

刁佬有個精彩的分析，說很多上市公司老闆都有紅顏知己做商業夥伴，原因早已超越了表面的男女之情，實際是在資本運作過程中，老闆們需要信得過的「獨立第三方」參與。換言之，擁有（數個）「獨立第三方」是大佬們的剛性需求。

成功升級成正宮的女人，看似地位更穩固，其實對於參與幫手大佬的資本操作多了限制，更加需要重新審視打造自己的價值和定位——靠自己或借大佬資源人脈，轉型做個女老大，未嘗不可。

無法轉型的正宮和無望轉正的「獨立第三方」，就要醒定些，早早儲錢打算，以備不時之需、無妄之災。不走大佬或老大路線的女士們，就勤懇認真的繼續搭石仔，聚沙成塔，有朝一日，定可建起屬於自己、或許不豪華卻令人心安踏實的小城堡，足以安身立命。

當代詩人舒婷，40多年前就有首名詩「致橡樹」，已參透男女關係博弈的精髓，在此致大佬的女人，女老大和在路上的女性們：「我如果愛你，絕不像攀援的淩霄花，借你的高枝炫耀自己……我必須是你近旁的一株木棉，作為樹的形像和你站在一起……你有你的銅枝鐵幹……我有我紅碩的花朵……仿彿永遠分離，卻又終身相依。」

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見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。