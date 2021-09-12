如何贏得老闆心？　取經頂級大師一法則　客戶變忠粉｜知薇

清早陽光明媚，徹夜未眠的我，梳妝鏡裏黑眼圈明顯，用精致的按摩棒，耐心搽上貴婦級的眼霜精華，一時間也於事無補。但這擋不住我發光的眼神和興奮的大腦，房間裏加大電腦屏幕上，課程主場的音樂還在飛揚，世界各地的學友們在微笑揮手告別。手機震動，請我上課的K小姐的Whatsapp到了：「Hi dear, how did you like the course? Let’s chat over dinner. 」

K小姐是知名本地女創業家，多年前在朋友派對上，我們一見如故成為好友。除了營商，她最愛進修學習。近年她師從當今世界頂級的成功導師和演講者Tony Robbins，讀完他所有的著作，每年花費幾十萬做白金夥伴（Platinum Partner），參加Tony 全球所有課程活動，與世界級的領袖人物（Ray Dalio, Oprah等）面對面交流，還有免費邀請親友參與課程。經過她數次誠意邀請，我清理了日程、交待好工作，一連5天每天15小時，參加了美國時區的Business Mastery 線上課。

多得K小姐堅持，課後知薇看待工作、商業、策略、甚至家人朋友的視野和視角一齊「升呢」。無數金句在腦中回響：「滿意的顧客終會離開，超級粉絲則會留下來（Satisfied customers will leave, and raving fans will stay.） 」，「提供價值——遠遠高於你可想象得到的回報（Give much more value than you would ever expect to receive.）」，「商業是一場靈魂層次的遊戲（Business is a spiritual game.）」

在這個大千世界，無論打工、自雇、做老板還是無需工作，想成功順遂，都離不開為自己的顧客創造遠遠超出其預期的價值，當你的顧客每次都得到超乎想象的驚喜和價值，就會成為你的超級粉絲，為你鐘情著迷、搖旗吶喊、不離不棄。你的價值，從不等於你應得到的，而是等於你創造和付出的。

公司招聘中層經理，收簡歷無數，最終一位英國佬打敗群雄、飄洋過海順利入職。他學歷和經驗並非競爭者中最好的，文化溝通比不上華人順暢。制勝秘笈乃是他面試後保持與部門總管的溝通，交流市場觀點、分析行業形勢、針砭既有思維框架、提出創新方案。未入職，已創造遠超預期的價值。最後順利被錄用，是水到渠成，毫無難度懸念。

與K小姐在亞洲排名第16的餐廳共享晚餐 (知薇提供）

商業世界，有太多類似Apple和Tesla，通過劃時代的創新和超越想像的產品，把蕓蕓眾生變狂熱粉絲的案例，在此不贅述。

說起身邊的例子，不得不提起知薇特別鐘情的本地蛋糕品牌Ms B’s Cakery。數十年來，無論家人、朋友還是自己的生日，有得選ready-made蛋糕時，我選來選去，最後都會選擇這個品牌的蛋糕。市場上那麽多蛋糕，為何唯獨鐘情郭誌怡（Bonnae Gokson）的蛋糕？用料新鮮、設計時尚、精致有品位更有趣味、保留經典且不斷創新、千變萬化可鹽可甜，等等。總結為一句，就是：每次都有驚喜，永遠物超所值，拿出來上檔次有面子。

知薇在投行有位傳奇的舊同事C君，永遠樂樂呵呵、輕輕鬆鬆、能量正面、四兩撥千斤。不算最聰明、談不上最勤力、甚至有些貪精學懶，卻最得上司和同事的心。重要的項目有他份，重要人物的會有他份，派對飯局酒會更有他份。為何？曾經我只看到表面原因，是他開心積極、討人喜歡，自然受貴人和機會的青睞。經多了事、見多了人，知薇終於明白C君成功的根本：「受歡迎的人，是那些能夠改變和提升他人狀態、令別人感覺更好的人（The most popular persons are those who can shift the state of others for better.）」

「Of course. Booked VEA for two at 6pm. See you tonight! 」我秒回K小姐。能長久的友誼也靠互相付出、創造快樂和共同成長，不時有驚喜，又一直很可靠，令彼此的狀態和感覺更好。

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見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。