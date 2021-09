如何贏得老闆心？　取經頂級大師一法則　客戶變忠粉｜知薇

清早陽光明媚,徹夜未眠的我,梳妝鏡裏黑眼圈明顯,用精致的按摩棒,耐心搽上貴婦級的眼霜精華,一時間也於事無補。但這擋不住我發光的眼神和興奮的大腦,房間裏加大電腦屏幕上,課程主場的音樂還在飛揚,世界各地的學友們在微笑揮手告別。手機震動,請我上課的K小姐的Whatsapp到了:「Hi dear, how did you like the course? Let’s chat over dinner. 」

K小姐是知名本地女創業家,多年前在朋友派對上,我們一見如故成為好友。除了營商,她最愛進修學習。近年她師從當今世界頂級的成功導師和演講者Tony Robbins,讀完他所有的著作,每年花費幾十萬做白金夥伴(Platinum Partner),參加Tony 全球所有課程活動,與世界級的領袖人物(Ray Dalio, Oprah等)面對面交流,還有免費邀請親友參與課程。經過她數次誠意邀請,我清理了日程、交待好工作,一連5天每天15小時,參加了美國時區的Business Mastery 線上課。

多得K小姐堅持,課後知薇看待工作、商業、策略、甚至家人朋友的視野和視角一齊「升呢」。無數金句在腦中回響:「滿意的顧客終會離開,超級粉絲則會留下來(Satisfied customers will leave, and raving fans will stay.) 」,「提供價值——遠遠高於你可想象得到的回報(Give much more value than you would ever expect to receive.)」,「商業是一場靈魂層次的遊戲(Business is a spiritual game.)」

在這個大千世界,無論打工、自雇、做老板還是無需工作,想成功順遂,都離不開為自己的顧客創造遠遠超出其預期的價值,當你的顧客每次都得到超乎想象的驚喜和價值,就會成為你的超級粉絲,為你鐘情著迷、搖旗吶喊、不離不棄。你的價值,從不等於你應得到的,而是等於你創造和付出的。

公司招聘中層經理,收簡歷無數,最終一位英國佬打敗群雄、飄洋過海順利入職。他學歷和經驗並非競爭者中最好的,文化溝通比不上華人順暢。制勝秘笈乃是他面試後保持與部門總管的溝通,交流市場觀點、分析行業形勢、針砭既有思維框架、提出創新方案。未入職,已創造遠超預期的價值。最後順利被錄用,是水到渠成,毫無難度懸念。

與K小姐在亞洲排名第16的餐廳共享晚餐 (知薇提供)

商業世界,有太多類似Apple和Tesla,通過劃時代的創新和超越想像的產品,把蕓蕓眾生變狂熱粉絲的案例,在此不贅述。

說起身邊的例子,不得不提起知薇特別鐘情的本地蛋糕品牌Ms B’s Cakery。數十年來,無論家人、朋友還是自己的生日,有得選ready-made蛋糕時,我選來選去,最後都會選擇這個品牌的蛋糕。市場上那麽多蛋糕,為何唯獨鐘情郭誌怡(Bonnae Gokson)的蛋糕?用料新鮮、設計時尚、精致有品位更有趣味、保留經典且不斷創新、千變萬化可鹽可甜,等等。總結為一句,就是:每次都有驚喜,永遠物超所值,拿出來上檔次有面子。

知薇在投行有位傳奇的舊同事C君,永遠樂樂呵呵、輕輕鬆鬆、能量正面、四兩撥千斤。不算最聰明、談不上最勤力、甚至有些貪精學懶,卻最得上司和同事的心。重要的項目有他份,重要人物的會有他份,派對飯局酒會更有他份。為何?曾經我只看到表面原因,是他開心積極、討人喜歡,自然受貴人和機會的青睞。經多了事、見多了人,知薇終於明白C君成功的根本:「受歡迎的人,是那些能夠改變和提升他人狀態、令別人感覺更好的人(The most popular persons are those who can shift the state of others for better.)」

「Of course. Booked VEA for two at 6pm. See you tonight! 」我秒回K小姐。能長久的友誼也靠互相付出、創造快樂和共同成長,不時有驚喜,又一直很可靠,令彼此的狀態和感覺更好。

