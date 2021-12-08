2021經濟高峰論壇｜聯通國際孟樹森冀政府推人才公寓　吸引人才

《香港01》舉辦經濟高峰論壇2021，匯集兩岸四地政商學界翹楚，為身處變局中心的香港把脈問路，謀求發展新局。在談及香港如何走去時，中國聯通國際董事長兼總裁孟樹森在論壇上指出，香港其實是走出去的好平台，並且有需要將此重要平台做得更好。

她先談及自身來港6年的經歷，指出來到香港6年，發現民眾及業者皆擁抱變化。新技術本身就是一種變化。如區塊鏈的出現，正是推動公平及去中心化，雲計算則是各方在算力上作出貢獻。她更進一指出大數據可以打破時空限制，建立互動生活，利用數據使人生活得更方便。

孟樹森再次強調要擁抱變化，明言對新機遇而感到興奮，並以口罩為例，女士不會視口罩而壓力，反而視作為美好生活一部份。因此她認為要擁抱新技術以發展未來，未來則要透過數據技術來發展智慧城市。

她進一步指出數碼經濟是需要產業鏈支持，通過香港作為交流點，再幅射到區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）成員國家等大環境。

她指出要發展數據經濟，便需要有新基建來支持，包括及海底電纜及基站等。聯通在香港於此方面投資不少，其中在香港的數據中心，是境外最大及最先進。未來公司會在香港繼續進行投資，以連接RCEP國家及海上絲綢之路。由於香港在地域上具有優勢，明言相關基建是重要。

在談及新基建發展時，她指出在政策上需要作出改變，又指出希望日後政府對新基建項目發展如電纜及5G等，能便捷及到位。同時期望政府日後處理民生問題之餘，亦可以考慮推出人才公寓，吸引人才落戶香港。