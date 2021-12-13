李嘉誠旗下維港投資　領投挑戰者1號主角創立企業Wonder Dynamics

Wonder Dynamics從事為電影及元宇宙建立AI技術，進行A輪募集900萬美元，獲得維港投資領投，Epic Games及Samsung Next參與投資。計及在年初的250萬美元種子輪募資，Wonder Dynamics在過去8個月總集資1,150萬美元。

Wonder Dynamics的A輪融資用於擴大「機器學習」工程師﹑動畫師及視覺特效設計師等團隊，以及快AI驅動平台「Wonder AI Suite」開發，為創作者帶來電影級視覺特效。相應用潛力則不限於視覺效果層面。

維港投資組合規劃長譚載文表示，很高興能參與支持Wonder Dyanmics 創辦人的理念，公司的AI驅動平台，對媒體製作及後期製作的成本及效率將帶來重大突破，並可讓創作者探索前所未有、超乎想像的數碼體驗。

Wonder Dynamics 共同創辦人兼主席Tye Sheridan 表示：「由於我們得以深度發展，這不單是視覺效果的軟件；我們的平台可用於電視和電影，以及電玩、社交媒體內容，甚至是元宇宙世界。對於能引入Epic Games及Samsung等策略投資者，我們非常興奮，他們均是業界領先者。」