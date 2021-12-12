元宇宙的超前部署　誰能笑到最後？　結果或令你意想不到｜鄭昆侖

除了內地AI科技企業商湯科技（0020）的IPO上市活動之外，最近一週另一則值得留意的財金新聞，應該是中國人民銀行降準的政策。市場一般認為中國中央政府有意透過有限度的「放水」，去防止更多的內房企業出現債務違約的情況。

至於Omicron的病毒變種株，最新的發展可能是傳播力偏強，但是殺傷力暫時不算太大。因此，歐美股票市場上週亦出現較明顯的反彈。美國道指在12月10日已反彈至35970點的水平，亦略為高於11月24日的35804點的水平。

另一則比較上有趣的本地新聞應是新世界發展（0017）的靈魂人物鄭志剛先生宣佈在Sandbox的遊戲平台買了一些虛擬地皮。有人認為這些「地皮」是針對元宇宙（Metaverse）時代的超前部署。

新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛最近宣布在Sandbox的遊戲平台買了一些虛擬地皮。（資料圖片）

淘金熱最好的生意是售賣鐵鏟

有句說話叫「During a gold rush，sell shovels」，中文意思即淘金熱最好的生意是售賣鐵鏟。在淘金熱期間（大約是170年之前北美舊金山）最理想的生意並不是追隨人群尋找金礦。相反，售賣鐵鏟等工具，又或是向淘金者提供住宿服務，可能是較可靠的業務。箇中玄機是，精準地預測金礦地點涉及不明朗因素、又涉及大量競爭。相對上，群眾認為不夠迷人的工具住宿生意，卻有穩定的收入以及利潤率。

假如將淘金熱潮的比喻代入元宇宙的概念，那麼元宇宙時代的初期最理想的投資概念可能並不是用戶平台營運商（類似於元宇宙時代的Facebook、Google、騰訊）。一個最困難的事情是，超前估計元宇宙時代的真正贏家。

超前部署通常吃力而不討好

回望2005至2010年，Nokia甚或是Blackberry等手機品牌當年仍是雄霸3G時代。當時應該沒有太多人會想到Apple以及Samsung才是智能電話時代（又或者是4G時代）的大贏家。換句說話，今天大家估計的元宇宙時代贏家，在元宇宙發展成熟的時代未必會成為真正的市場領導者。

現時環球市場內有不少人認為Meta（Facebook平台的母公司）、騰訊（0700）、Bilibili （9626）等平台企業將會成為元宇宙時代的贏家。

相對而言，我們可能更加值得考慮基建服務（包括雲服務）以及硬件（包括晶片、內顯卡、網絡設備）的環球上市公司。原因之一是元宇宙的建網過程並不能「齋吹水」。沒有相應的數據容量支援、雲端設備、硬件支援以至能源供應，甚麼天馬行空的事情也或不能成事。

就正如在Matrix電影（中譯： 廿二世紀殺人網絡）的虛擬世界般，在實體世界則是使用被困在密封室內的人類進行發電（以供應Matrix世界內的能量）。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖（CFA）｜善恆證券策略師