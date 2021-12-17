華置創立百周年前夕　私有化第三度觸礁　散戶罕有戰勝「狙擊手」

華人置業﹙0127﹚今日（17日）表決大股東私有化方案，晚上7點許公司發通告指，方案遭獨立股東反對而告吹。



華置為老牌華資地產企業，創立於1922年，明年1月24日即標誌100周年的大日子.。計及今次，前主席兼大股東劉鑾雄（大劉）三度嘗試私有化公司失敗，港股舞台少見，且是散戶戰勝「狙擊手」的少數例子。



回顧華人置業的歷史，前主席兼大股東劉鑾雄（大劉），其實並非集團創辦人。翻查資料，集團早於1922年創立，本由馮平山和李冠春兩大家族控制。惟時至20世紀80年代中期，兩大家族交惡，更爆發資產爭奪戰，令大劉有機可乘，以「狙擊手」姿態成功取得華置控制權，撃退馮、李家族，以及以多次供股方式，逼走有「公司醫生」之稱的韋理，可說是轟動一時。

詳細報道：華置私有化｜兩大家族不和 造就大劉狙擊手本色 吞下老牌企業

首次私有化失敗 反被台商追擊

掃除障礙，劉鑾雄將「焦點」轉向私有化。他於1989年10月宣布將中華娛樂旗下兩間上市公司合併成保華國際，開始私有化的第一步。不過他提出的價格卻得不到小股東支持。

當時華置每股資產淨值為5元水平，但他僅透過愛美高提出以每股2.5元私有化，後來兩度將價格提高至2.65元及2.8元，小股東均認為出價不合理，加上仍持有7.5%股權的韋理大力反對下，51.9%股東投反對票，首次私有化失敗。

是次失敗更惹來台商黃周旋覬覦華置的優質物業，1990年７月底分別提出，以每股4.8元及3.35元，全面收購愛美高及華置，涉資61億元。大劉反被「狙擊」下，於市場大手收購華置股份，迫退黃周旋後，更進一步增持至61.6%，令控制權更鞏固。

大劉三度想私有化華置，惟無功而回。（資料圖片）

受壓下撤回建議 第二次私有化失敗

1991年大劉再次出手，惟這次僅以每兩股華置換1股愛美高，將華置私有化，部份小股東即委托律師登廣告呼籲反對；證監會亦介入，指愛美高游說小股東接納建議是違反收購及合併守則，下令華置半年來不得在進行供股。

其後愛美高修改私有化華置條款，提出以200股華置換取115股愛美高股份，小股東出乎市場預料通過私有化建議。但最終證監會質疑投票公平性，加上部分小股東不滿到港督府抗議，愛美高及華置董事局受壓下於最後一刻撤回私有化建議，兩次私有化均以失敗收場。

惟大劉其他私有化計劃卻順利進行，他在中華娛樂成功兼併寶華國際後，通過華置私有化中華娛樂成功。正當市場以為他會第三度提出私有化華置時，卻一反常態，改由華置發行新股向愛美高股東收購股份，實行「子吞母」。

翻查資料，當時的財務顧問認為兩間公司合併後對資產值影響不大，最後兩間公司的股東大會，以九成九比數通過收購建議，大劉及其相關人士持有47.35%股權，成華置大股東，其後多次通過各種「財技」，令持股增至目前的74.99%。2014年大劉辭任執行董事、主席及行政總裁之職務，交捧予劉鳴煒及太太陳凱韻（甘比）。

華罝投資恒大股債，料損手逾百億。（鄭子峰攝）

投資恒大損手逾百億 成私有化導火線

近年華置亦少有發展地產項目，較多投資內房股票及高息債券等，其中最為看好的正是中國恒大（3333）。惟內地當局收緊內房融資水平，令恒大陷入債券危機，股、債價被雙殺。集團早前更宣布，將悉數沽出持有的恒大股份。該等股份乃於2017年及2018年購入，總成本約為135.96億元，平均每股15.8港元，一旦沽清累計帳面損失或逾125億元。

有危就有機，受累恒大危機，華置股價已跌至近3元水平，眼見股價低迷，劉鑾雄便出手，今年10宣布私有化公司，每股作價4元，雖然較停牌前溢價37.9%，但據集團上月23日發出私有化通函，指在經歷嚴重虧損下，公司最新經核實淨資產為168.2億元，每股資產淨值為8.82元，較中期少三成二，令私有化作價折讓僅五成半。

不過，方案今日因未能通過「數人頭」門檻而告吹。隨著今次私有化失敗，有分析指股價至少跌到9月29日、宣在私有化停牌前2.9元的價位，若果市場持續對內房沒信心，更不排除屆時股價或進一步下挫，跌穿2.9元水平。華置今日收報3.78元，意味周一公司復牌，起碼瀉逾兩成。