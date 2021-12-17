華置私有化｜「數人頭」未能通過　方案遭否決

華人置業（0127）在今年10月6日公布私有化方案，大股東劉鑾雄家族提出以每股4元私有化，倘成功即可以約20億元將華置旗下估值逾百億元的資產收歸旗下。

不過，公司傍晚發通告指方案遭獨立股東否決，其中反對方案的股東數目達64人，為今日有份出席投票的股東人數（74人）的86.4%。而到場投票的無利害股東中，投反對的票數為1,653.3萬股，佔今日投票總額1.53億股的10.76%，投贊成票的則佔89.24%。而反對票數佔總體無利害股東所持股份票數的4.04%。

公司將於下周一復牌

由於數人頭未能過半，所以私有化終告吹。公司指出，由於該計劃不獲親身或委派代表出席計劃會議並於會上投票的大多數計劃股東批准，因此該計劃將不會實行並已因此失效；要約期已告終止；及股份於聯交所之上市地位將會維持。

根據收購守則規則 31.1，要約人及與其一致行動的人士不得於公布日期起計12個月內公布再對股份提出要約，惟獲執行人員同意則作別論。

公司已向聯交所申請股份自下周一（20日）上午9時正起於聯交所恢復買賣。

分析料股價至少跌至2.9元

私有化失敗後，小股東將會面臨什麼後果？宏高證券投資經理梁杰文早前向《香港01》稱，參考SOHO中國﹙0410﹚賣盤失敗的案例，除了股價再插水，成交淡薄恐如「死股」。

至於華置將有什麼方法「應對」小股東，梁杰文傾向相信公司將「故技重施」，向大股東出售英國的物業資產，並大派特別息，並有可能在三年後才重提私有化，以更低的價格提出要約。

百利好証券策略師岑智勇早前受訪時亦表示，若果一旦私有化失敗，股價至少跌到9月29日、停牌前2.9元的價位，若果市場持續對內房沒信心，「你睇下最近啲內房，（股價）係兩、三成咁跌，」他不排除屆時股價或進一步下挫，跌穿2.9元水平。

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