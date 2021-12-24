騰訊向股東送禮派京東股份　旗下投資會成為下份大禮？

騰訊（0700）昨日向股東大派逾千億元聖誕禮物，禮物就是向股東派發京東（9618）股份，每持有21股騰訊可獲1股京東A類股份，若有不足一股的碎股，公司向股東給予現金。這份特別禮物，讓持有每手騰訊的股東，享有逾千元股息，而騰訊對京東持股由近17%，將大幅減持至2.3%。當然京東股份在消息公布後大跌。由於騰訊一直以來，不時向其他公司作投資，那麼股王會否再次透過此等方式回饋股東，並向市場送上驚喜？

《路透》綜合各大行分析，其中花旗於報告內指出，騰訊自2014年投資京東以來，京東一直保持著盈利能力兼且錄正現金流。隨著京東已轉型於更著重在供應鏈能力，減少對用戶流量依賴，特別是來自騰訊渠道用戶流，可作為一個獨立實體自我維持。該行認為今次騰訊處置京東只屬一次性，不認為騰訊在短期內仍有此方面探索。

《路透》亦引述消息人士指出，騰訊並無計劃退出其他投資，如拼多多及美團（3690），因兩者並未像京東般發展成熟。

不過報道亦引述風雲資本創始合伙人侯勇指出，反壟斷在未來一段時間仍是互聯網平台需要面對的主旋律，因此對阿里巴巴（9988）及騰訊而言，觸角越往回收可能越安全。

據資料顯示，騰訊乃是美團單一大股東，亦是快手（1024）及於美國掛牌的中概股如唯品薈及富途控股等第二大股東。

騰訊今日收市報460.2元，跌0.3%，京東升0.6%，報261.2元，美團收市報226元，跌0.3%。