華置﹕去年沽恒大股份錄已變現虧損近79億元　餘貨賬面蝕逾30億元

上月因數人頭而私有化失告吹的華人置業（0127），公布其出售所投資的恒大（33333）股份，而錄得已變現虧損高達78.7億元，另因投資者若干證券及財資產品，而預料錄得15億元已變現虧損淨額。

華置指出截至去年底，恒大股份已計入通過其他全面收益，以反映公平值計量的金融資產。去年透過一系列交易於市場出售恒大股份，已變現虧損為78.7億元錄得其他全面支出。據餘下恒大股價在去年底的收市價作初步評估，預料按公平值變動，錄得30.5億元未變現虧損為全面支出。公司又指出去年從恒大收取1.6億元股息。

華置又指出在去年出售若干證券投資及財資產品，當中主要包括股本證券﹑債券及結構性，預料有關出售帶來15億元已變現虧損。

公司表示餘下證券投資及財資產品，按報價及估計公平值作初步評估，預料年內確認公平值變動的未變現虧損淨額約9.5億元。此外年內來自證券投資及財資產品股息收入淨額﹑利息收入/開支及其他投資收入/開支之收入/開支淨額，將於確定此等數額後公布去年全年業績時披露。