華置私有化｜Ken Sir今日無投票　稱方案告吹是小股東發揮力量

華人置業（0127）私有法方案因「數人頭」不過半而告吹，被視為散戶成功狙擊有股狙擊手之稱的前大股東劉鑾雄。日前已表示反對的香港中小型業主會創辦人﹑人稱Ken Sir的呂宇健於IG發帖文，就今次華置私有化結果作回應。身在海外的他指出，小股東發揮力量，向不合理價說不；又指出因程序問題其代表無法代其投票，慶幸其他股東助其完成任務。

他在帖文內又指出，有人指出「成功不必在我，功成必有我在」，多謝大家，小股民加油。

華置今早就私有化方案進行表決，公司傍晚發通告指方案遭獨立股東否決，其中反對方案的股東數目達64人，為今日有份出席投票的股東人數（74人）的86.4%。而到場投票的無利害股東中，投反對的票數為1,653.3萬股，佔今日投票總額1.53億股的10.76%，投贊成票的則佔89.24%。而反對票數佔總體無利害股東所持股份票數的4.04%。

公司將於下周一復牌

由於數人頭未能過半，所以私有化終告吹。公司指出，由於該計劃不獲親身或委派代表出席計劃會議並於會上投票的大多數計劃股東批准，因此該計劃將不會實行並已因此失效；要約期已告終止；及股份於聯交所之上市地位將會維持。

根據收購守則規則 31.1，要約人及與其一致行動的人士不得於公布日期起計12個月內公布再對股份提出要約，惟獲執行人員同意則作別論。

公司已向聯交所申請股份自下周一（20日）上午9時正起於聯交所恢復買賣。