的士荒｜泰加撤銷1月3日及4日所發出退保通知書　的士保單續生效

作為香港的士保險龍頭的泰加保險，於上月30日及今年1月3及4日，向客戶發出退保通知書，消息引起市場人士憂慮。監管當局昨日（7日）採取行動。保險業監管局於昨日根據《保險業條例》（第 4 1 章）第 35（2）（b）條賦予的權力，委任德勤‧關黃陳方會計師行的黎嘉恩和甘仲恒為泰加保險的共同及各別經理，全面接管泰加的所有事務及資產。

據經理初步了解，泰加早前分別於2021年12月30日﹑2022年1月3日及4日向部分的士保險的保單持有人發出通知，在7天通知期結束後取消保單。

考慮到上述行動對泰加以及公眾的潛在不利影響，經理現代表泰加作為承保方，撤銷於2022年1月3日及4日所發出的的士保險保單退保通知書。相關保單將繼續生效，直至保單按相關條款終止或到期。泰加將陸續向受影響的保單持有人發出書面通知。

惟保單持有人需注意，經理目前仍在 了 解泰加的經營及財務狀況，在相關保單期滿後，泰加不一定可安排續保。

如已被退保者經聯絡後可延長保單下月5日

已收到泰加於2021年12月30日發出退保通知書的保單持有人，7天通知期已於2022年1月 6日屆滿，泰加將為退保人士安排退保及有序地退還剩餘保費。如保單持有人仍未找到保險公司承接其保險，可親身或透過其經紀或代理聯絡泰加，泰加將為受影響並且有需要的保單持有人安排將其保單最多延長至2022年2月5日，讓他們有更多時間更換承保公司。

如保單持有人没有收到泰加的退保通知書 ，則相關保單將繼續生效，直至保單按相關條款終止或到期。

經理將指示泰加盡快展開上述工作。如有保單相關事宜，請於辦公時間星期一至星期五（公眾假期除外）上午9時至中午12時及下午2時至6時致電泰加（2926 2926）查詢。如有其他有關經理接管事宜請於上述辦公時間致電經理團隊熱線（2238 7826）查詢。