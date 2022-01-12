花旗﹕三大指數利好港股　惟提醒不應過份樂觀　宜分散投資

美國聯儲局主席鮑威爾似乎日趨鷹派，在周二（11日）參議院聽證會時明言，若高通脹持續，加息次數將會更多。不論從聯儲局官員取態，或是市場人士預測，反映出加息在年內發生機會相當高。重點是會加息次數，以及當局會否加快整個收水步伐。花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪預料，聯儲局最快會在今年3月進行首次加息，全年加息4次；又預期當局會在今年6月時宣布啟動縮減資產負債表，7月開始行動。初期為每月縮減250億美元，不排除在啟動計劃後3個月，縮表規模將增加至750億美元。



料本港最優惠利率不太受美加息影響

由於本港息率與美國利率走勢掛鈎，因此市場人士關注聯儲局加息對本港息口走勢，以及樓價影響。廖嘉豪指出當美國加息，本港銀行同業拉拆息難免受影響。可是本港整體貸款需求不足，相信最優惠利率（P）未必有太大影響。

那麼息口上揚，對股市會否帶來壓力？廖嘉豪指出從1983至2018年，美國經歷合共14次加息周期，可是在每個加息周期，標準普爾指數卻錄得約6%升幅，因此加息及縮表未必影響股市表現。整體而言，他仍看好股票多於債券，建議增持股票，減持債券。明言就算年內息率將會上揚，可是卻無法追得上通脹。

予標普指數目標5100點

該行亦看好今年標準普爾指數表現，目標價為5100點，即潛在升幅為中單位數。廖嘉豪指出去年標普升幅近3成，今年升幅放緩應屬難免，惟當地企業盈利仍保持增長，預料今年當地企業盈利增長8%，並預料派息增幅介場乎10至15%。

由於去年美股表現過於突出，因此市場人士正關注今年應將注意力落入其他市場或資產。廖嘉豪指出亞洲區股市今年或會追落後。

至於那些行業股份可以留意？廖嘉豪指出可以留意美國優質股，相關企業擁有較強自由現金流，經營能力亦較佳。他亦指出企業股息回報高於債息，在美股中與資訊科技﹑醫療保健及必需消費品的企業是值得留意。其中晶片製造商股息增長幅度達到21%，醫療保健企業有能力維持每年派息金額增加4.5%，又認為必須消費品企業在疫情過後可以受惠。

三大因素利好港股

去年港股為全球主要市場最差，今年表現又如何？該行財富管理業務高級投資策略師陳正犖指出從政策﹑估值及技術3方面均對港股有利。由於今年內地會舉行中共二十大會議，相信政策會較寬鬆，亦不排除上半年人民銀行會再降低存款準備金率。他亦指出從估值層面，恒指市賬率為1.1倍，低於過去10年平均水平，反映出估值上具吸引力。技術上大市已消化了從2020年3月至2021年升幅中的80%，認為大市具反彈空間

。雖然近期港股上揚，今日更收復24000點大關，但他指出港股表現較理想，與追落後有關，投資者不宜過於樂觀，並且要繼續分散投資。今年中目標26000點，年底目標為28000點。

廖嘉豪補充投資者受到過去一年監管力度加強影響，投資者對中資科技股態度較審慎。可是國際投資者仍繼續留意科網股的投資機會，及監管環境回穩，若相關企業業績理想，投資者信心有望回復。只要在中央經濟工作會議提出穩定經濟增長，認為港股可看高一線。

不排除金價失守1700美元

談及商品市場走勢時，陳正犖認為，冬季天氣及地緣政治為油價帶來短線支持，可是隨著加拿大及墨西哥等產油國增產，油價將會回落。該行予紐約期油及布蘭特原油年內目標，分別為每桶66美元及69美元。金價方面，則預料會失守每盎司1,700美元水平。

匯市方面，陳正犖指出聯儲局加息對美元帶來支持，預料在未來3個月，美匯指數目標價為97.52，6至12個月目標為97.49；又指出較看好澳元及新西蘭元前景，因為兩國央行會考慮收緊現行貨幣政策。此外該行予人民幣未來6至12個月目標為6.35。