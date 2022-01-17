新冠肺炎｜美銀降首季本港經濟增長幅度至2.2%

新冠肺炎Omicron變異病毒在香港多地均出現確診個案，政府決定收緊社交距離措施，包括從今年1月7日凌晨起，每晚6時後食肆提供禁堂食，相關措施已延至下月3日。美銀發表最新報告，因應政府延長新一輪防疫措施延至農曆新年，將首季本港經濟增長幅度下調0.2個百分點至2.2%，以反映負面市場氣氛﹑暫停部份行業經營對消費市道影響。

美銀指出縱使政府已為受措施影響的企業及個人，提供紓緩措施，對本港消費卻帶來無可避免打擊，又指出新一輪紓緩措施規模不及以往早前數輪。

該行認為若疫情持續更長時間，政府或會在下月公有的財政預算案內推出支持經濟措施，如派發消費券；又指出上一輪的消費券措施非常有效，據政府估算可以帶動經濟增長0.7個百分點。

該行又指出隨著政府現財政年財赤會較預期低，相信仍有財政空間。