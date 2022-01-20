港股轉勢訊號強　息口敏感股可留意　建行攻守咸宜｜許繹彬

港股踏入2022年，看似走「我行我素」的格局，沒有跟隨美股跌幅，走勢亦沒有去年般脆弱，而每當美股大跌後，港股翌日走勢都比預期中強；畢竟在過去一年，港股根本是捱打格局，全無走勢可言，部份股值更出現超賣；相反美股則一直在高位徘徊，未曾回落，超買情況也是可見；如因美股調整，令資金重返亞洲，基金重投港股市場，亦並非「痴人說夢話」。

再者，中國為振興經濟，仍有機會「降準」，屆時市場資金充裕，或使北水灌溉港股力度增強。因此，港股接下來或與美股呈現「背馳」格局，當然此形勢仍有待確認，惟現階段仍建議投資者留意息口較為敏感的股份，中資銀行現階段走勢略為「含蓄」，建議投資者可留意昔日散戶愛股建設銀行（0939），乃進可攻退可守之選。

美股會否作顯示調整 屬言之尚早

美股近日顯著下跌，主因相信是美國10年期國債孳息率觸及兩年高位，市場憂慮加息步伐加快，在美科技業務的發展前景及金融股因而受壓。從道指圖表來看，出現三連陰的格局，三日累計下跌近千點，形勢可算是轉差，但美股是否會真正作出顯著調整，仍言之尚早。

眾所周知，美股在過去兩年均呈現調整後屢創新高、越跌越強的局面，筆者則早前曾在此攔提及，美國債息將困擾美股去向，因為債息上升意味著通賬來臨及加快加息速度，對美國疫後重建造成很大阻力；對於在美的科技及初創公司，借貸成本增加，發展前景亦受到影響，因而對納指的走向做成一定阻力，所以筆者對美股能與否繼續越戰越勇，仍有所保留。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。