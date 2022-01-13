全世界看淡必有反彈　港股「疫」市氣勢虹　須留心資金流｜許繹彬

踏入2022年，全球受新冠變種病毒侵襲，且有進一步蔓延的趨勢，確診數字颷升；本港出現第五波疫情，食肆提早禁堂食，小學停課，強檢地方隨處可見，各種禁令在農曆新年前相信仍會持續，百業再度叫苦連天，尤以零售飲食業最為嚴重，投資者對後市因而轉趨審慎，甚至提早離場「收爐」，但上周政府宣布一系列防疫措施之際，港股反而出現五連升，一口氣衝破所有阻力位，衝穿10天、20天、50天線，更有直逼100天缐24,660點之感。

港股走勢氣勢如虹。昨天（12日）恒生指數亦一洗頹風，全日勁升663點，在高位收市，科技股龍頭ATMX再次肩負升市動力，股王騰訊（0700）及股民新寵美團（3690）重現雄風，分別急升近5%及10%，帶動一眾沉寂已久的科技股終露曙光，科技股指數亦直逼6000大關；國企指數則亦破發而上。

息口上揚保險股亦可受惠。（資料圖片）

北水回歸助港股復勇

筆者認為，港股疲弱多時，投資者看淡無可厚非，淡倉積聚亦不出為奇；但參考美股走向，縱使變種病毒肆虐當地，美股仍越升越有，每周也出現破位再破位、新高再新高的現象，似乎肯定了疫情的變化對大市走向影響是有限。而由於港股及港期充斥沽空和淡倉，所謂「全世界看淡，必有反彈」，加上「北水」無聲無色下猛力灌溉，帶領港股「回春」；至於港股是否見底或轉勢，仍有待留意大成交有否持續，投資者要注意資金仍在輪流炒作；如科技股升、電力股回調等現象，建議仍要留意資金的去向，以及版塊的異動。如仍對港股去向有所保留，可以留意受惠息口上升的股份，踏入2022年，雄獅滙豐（0005）股價似乎有脫胎換骨之感，相信是有心人預期美聯儲今年誓必上調利率，而偷步炒作；而同樣受惠息口上調，保險股也是值得留意，當中龍頭必定首選友邦保險（1299）。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。