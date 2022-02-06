俄烏邊境硝煙再起　能源價格虎躍龍騰　慎防蝴蝶效應｜林子傑

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「新年新氣象」，卻不全然是吉兆，俄羅斯入侵烏克蘭的擔憂正在升溫。據美國官員報導，俄羅斯已在烏克蘭邊境部署了10萬多名士兵，並開始移動坦克、步兵戰車、火箭發射器和其他軍事裝備。

美國認為，俄羅斯總統普京利用入侵的威脅，要求北約(NATO)永遠不要向烏克蘭提供成員資格。在俄羅斯、美國和北約之間的談判未能取得突破，美國及其盟國已承諾以嚴厲的經濟制裁，來應對俄羅斯在烏克蘭的進一步軍事活動。

這些對市場意味著什麼？如果緊張局勢演變成衝突，能源市場可能會受到衝擊。

如果俄烏緊張局勢演變成衝突，能源市場可能會受到衝擊。﹙資料圖片﹚

2020 年，從俄羅斯輸送到歐洲的天然氣量在封鎖後明顯下降，在去年消費量飆升之下，創了天然氣價格的歷史新高。當下，歐洲約 35% 的天然氣依賴經烏克蘭過境的俄羅斯天然氣。如果俄羅斯入侵烏克蘭，未來極有可能的經濟制裁，將導致繞過烏克蘭直接向德國輸送天然氣的 Nord Stream 2 管道中斷，而進一步影響歐洲天然氣的供應。

與天然氣一樣，歐洲也極度倚賴經烏克蘭過境的俄羅斯石油。2021 年，烏克蘭向歐盟出口的俄羅斯原油過境量為1,190 萬噸，已低於2020年的1,230 萬噸，而近期的緊張局勢，將進一步擾亂石油的運輸。西德克薩斯(WTI)原油和全球布倫特(Brent)原油，均在年初以來再上漲超過15%。

歐洲約 35% 的天然氣依賴經烏克蘭過境的俄羅斯天然氣。﹙資料圖片﹚

摩根大通表示，烏克蘭緊的張局勢可能導致油價大幅飆升，令其升至每桶150美元，而導致通脹率增加一倍以上至7.2%，並將導致今年上半年全球GDP 的增長率下降至0.9%。

回望過去，全球股票市場和風險資產，在以往的地緣危機下調過後，都能迅速恢復（例如 1990 年海灣戰爭或俄羅斯在 2014 年入侵烏克蘭克裡米亞半島(Crimean Peninsula)）。但從 2022 年開始，股市走低主要歸因於市場對美聯儲(Fed)的預期轉變，而不是地緣政治緊張。如果烏克蘭緊張局勢導致能源價格上漲和進一步通貨膨脹，預計美聯儲在提高利率和收緊貨幣政策以應對通脹方面將比先前預期的要積極得多。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

筆者為證監會持牌代表，筆者的投資組合裏沒持有MSFT、ATVI 和 NVDA的股票和相關的衍生工具。