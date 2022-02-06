世上沒有「不敗」資產　油企雖老土　短期供需失衡是現實｜鄭昆侖

踏入虎年，筆者祝諸位在新一年萬事如意、身心安泰、出入平安。老實說，筆者往往認為「出入平安」四個字才是最「百搭」的。不論是對於做生意的、買賣實物資產的、炒賣股票的朋友來說，入場出場平安順利，總是最理想的狀況。

至於2022年的虎年，筆者未必會提供恒生指數的目標水平，也沒有「利是股」。只不過，發表一些不太可能逆轉的宏觀因素以至行業趨勢的發現，對筆者而言反而是有趣而且又貼市的做法。投資以至投機其中一個法則，便是下注於一些可靠而且不是人人都在談及的題材/故事。當人人都在談論一些似乎「冇得輸」的題材，相關資產才是真正的危險呀。假若在2020年年底相信了「群眾智慧」而重注投入ATMXJ又或者是「契媽股（即Cathie Wood旗下基金所持有的夢想股）」，對於這些人說「熊市」已經來臨了。

Meta （美：FB）業績弱於預期，在2月3日出現洗倉式拋售。。（Getty Images）

美股重點並非牛熊 而是板塊冰火二重天

近期坊間比較上多人談論的事情是美股市場是否已踏入熊市。有一位當地的投資界名宿更加指出S&P 500指數（4,500點）有可能大跌50%左右。本地亦有一位名宿宣佈「封筆」, 而此君近年大力投資以及談論美股。

事實上，不少投資美股的朋友自從2021年12月為止面對不細的逆風（Headwind）。不少美股在公佈2021年第4季業績之後便出現拋售式下跌。最新的例子便是連公司名字也改為Meta （美：FB）的Facebook經營者。Meta的高層應該看得出Facebook已是叔叔嬸嬸的聚腳處、即使是IG的主流用戶也變成了接近30至40歲的成年人。

再者，發展Cryptocurrency的路又不太順利，因此大力發展Metaverse可能是未來的生存之路。只不過，市場未必太有耐性。2月2日收市後Meta公佈業績弱於預期，在2月3日出現洗倉式拋售。Meta的現價是237.1美元，亦明顯地低於2月2日的323美元。

近兩三個月洗倉情況比較上嚴重的股份亦包括Paypal（PYPL）、 Nvidia（NVDA）等科投，以及Fintech股份。筆者的角度是不理會一個論點是由誰人提出，只要群眾公認是「冇得輸」的股份，便要小心。

反過來說，並不是所有大型美股在公佈上季業績之後便出現大跌情況。舉例說，Chevron（CVX）以及Exxon Mobil（XOM）等老牌石油巨企股價近期接近52週高位。儘管不少基金經理（包括Cathie Wood）因為ESG的原因而拒絕買入石油股，但是相關股份仍是因為國際油價向上而造好。Chevron甚至是美國道指的唯一商品類股份，這個亦是利好因素。Chevron年初至今已累升接近14%，報135.9美元。

近年不少油企因為ESG以及Carbon Neutral等因素而減少投資產能，亦令短缺的情況加劇。（視覺中國）

推高油價核心主因 未必是俄烏地緣政治因素

油價近期走強（WTI期油：每桶92.1美元），其中一個原因是俄烏地緣政治因素。事緣俄國是其中一個重要的產油國，因此一旦該國拒絕（或不能夠）輸送油氣前往西歐，便有可能造成供應短缺的情況。

再者，近年不少油企因為ESG以及Carbon Neutral等因素而減少投資產能，亦令短缺的情況加劇。筆者並不排除長遠計人類將會減少使用石油、天然氣、石化產品（包括塑膠），但是在可見的將來相關的需求似乎未至於出現大幅下跌。太長遠的事情人類未必看得通，但是中短期的供求關係（Supply vs Demand）則是很實際的現實。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資(投機)理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。