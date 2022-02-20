人工通脹螺旋「雙升」　恐經濟硬著陸　投資市場崩潰｜林子傑

從最近的業績公佈看到，很多標普500公司2022年的第一季預測都提到，它們被迫提高產品服務價格，以保持公司的盈利率跟得上通貨膨脹。喜力啤酒(Heineken) 的首席執行官甚至表示，在他從業的24 年內從未見過類似的情況——通貨膨脹遠超出預期，原料、能源和運輸成本瘋狂上漲約 15%，這將導致啤酒價格在短期內大幅上漲，而導致消費量下降。

在過去幾十年，僱主因全球化在薪酬談判中一直佔上風，但在新冠肺炎疫情期間，美國有數百萬人退出勞動力市場或提前退休。為了填補過千萬個的職位空缺，僱主們以 15 年來最快的速度提高了工資。同時，商品和服務的消費價格正以40年來最快的年速度上漲，侵蝕了許多美國人的購買力。美國勞工部表示，在截至 2022 年 1 月的 12 個月中，「實際」小時工資（收入減去通貨膨脹）竟然下降近2%（從 11.41 美元降至 11.22 美元）。

當通貨膨脹預期開始出現，工人意識到他們的生活水準正在下降時，為了保護自己，他們推動加薪以抵消通貨膨脹。企業為了留住現有員工和確保在聘請新員工時的競爭力，他們大都願意提升工資，並通過更高的產品服務價格，將升高的勞動力成本轉嫁給消費者。更高的物價張導致工人在未來要求更高的工資，如此反復，就會導致工資價格的螺旋上升(wage-price spiral)。

更高的物價張導致工人在未來要求更高的工資，形成上升螺旋。﹙資料圖片﹚

美聯儲主席鮑威爾(Powell)最近表示，央行正在監測通脹和工資的同步上升。英國也表達了類似擔憂，英格蘭銀行行長安貝利(Andrew Bailey)在2 月 4 日接受 BBC 採訪時，呼籲僱主在薪酬談判中應保持克制，否則通脹將會失控。

密西根大學的調查顯示，一般家庭預計明年通脹率接近5%，遠高於美聯儲 2% 的目標。儘管 10 年期美國國債收益率有所上升，但仍處於2%的相對低水準，也反映市場認為通脹仍然是過渡性。假如市場進一步price-in更高的持續通脹率，那麼10年美國國債收益率將會大幅上升，而顛覆投資市場。

近期工資上漲和消費價格飆升，已被與 1970 年代的高通脹和工資飆升的相提並論。當時，工資和通貨膨脹加速到歷史高位，導至美聯儲將其聯邦基金利率提升到 19%的歷史高峰，最終引致1980年代初的嚴重經濟衰退。美聯儲通常會在收緊金融政策時，嘗試為經濟降溫而達到軟著陸。然而，若通脹在2022年沒有改善，美聯儲可能會迅速強制收緊貨幣政策，從而擾亂市場和經濟導致另一次的經濟衰退。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

筆者為證監會持牌代表，筆者的投資組合裏沒持有MSFT、ATVI 和 NVDA的股票和相關的衍生工具。