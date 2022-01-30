蘋果扛起納指扭轉美股跌勢　造就老股神再成股壇神話｜伽羅華

隨着蘋果公司、微軟及Tesla等科技龍頭股公布不負好友期望的季績，今年以來一片愁雲慘霧的美「股債雙殺」市況終於露出曙光，蘋果股價在績優帶動下升近7%，扛起連跌三周的納指展開報復式反彈，周五勁升3.13%至13,770，全周計升0.01%，標指及道指全周分別升2.43%及1.65%。

上周美國金融市場發生的牛熊大戰，事後看來極像一齣情節精心舖排的事件，由美聯儲主席鮑威爾領銜一眾星級演員參演，這班老戲骨自然七情上面，投資者情緒更加高低起伏，連場大戲後，納指全周無升跌，但面對這樣的大時代，很多喜歡逐浪的小投資者可能做錯決定，輸掉本金再背負周身債已不是南柯一夢，而是惡夢。

有連登仔在周一美股「大奇蹟日」被煽了兩記耳光，上半市造Call，下半市反手put，結果應驗了《聖經》上「有人打你的右臉，連左臉也轉過來讓他打」所言，筆者對非常戲劇性的個案通常半信半疑，但這類「典型」帖文確能反映上周市況的凶險，讓人更加有共鳴感。

蘋果公司業績造好，成功扛起納指扭轉美股跌勢。（資料圖片）

美股今年低位或已見 七小福市值風險獲緩解

本周公布季績的科技龍頭股有Google母企Alphabet、Amazon、Meta（前身為FB）及晶片股AMD，中概股有阿里巴巴。筆者認為，除非有大事件如大型軍事衝突，美股後市應已喘定，今年上半年美股低位亦應在1月份見到，但謹記這並非投資建議。

一直以來，納指或標指走勢非常受龍頭股影響，單計FAANGM等龍頭股市值，佔標指500家公司市值約21%，若再計入Tesla的8千多億美元市值，佔比將高出一至兩個百分點，資金過度集中在這七家科網巨頭身上，而早前七小福股價亦確實偏貴，只要集中操作這七家公司的正股和衍生工具，便可以在標指走勢大造文章，這是美股近期最大的系統性風險，一旦風吹草動，例如聯儲局貨幣政策急轉鷹，再疊加烏克蘭危機，就難免發生資金互相踩踏的悲劇。

納指去年11月曾見16,212歷史高位，但撇除FAANGM等龍頭股外，不少科技股股價表現已成強弩之末。（資料圖片）

投資者天生非多頭或空頭 而是滑頭

納指去年11月底盤中曾見16,212的歷史高位，但撇除FAANGM等龍頭股外，不少科技股股價表現已成強弩之末，去年Cathie Wood（木頭姐）的方舟投資旗下一眾基金價值遭到腰斬，是最能反映中小型科技股的困境，所以，當上周納指盤中見低位13,094，距歷史高位低近兩成時，已經是大型科技股追跌的最後階段，空軍至此飽食遠颺，加上公司回購股份資金於1月25日起解禁入場，市況已成好淡拉踞。

全球最大對沖基金Bridgewater Associates聯席投資總監Greg Jensen稱，聯儲局已鐵了心讓美股再跌15至20%，也不會放棄收緊貨幣政策，這番言論看恐嚇，但對一位企跳的人說出這樣的狠話，反而絕了以企跳作要脅的投資者放棄Fed Put這類不切實際的幻想。

蘋果公司周四公布的首季業績，摩根士丹利以「a clean beat」來形容，刺激公司周五股價全日升7%，（資料圖片）

投資者原本天生就不是空頭或多頭，而是看風駛舵的滑頭，不會盲目推低後市，就如金融大鱷、Pershing Square Capital Management創辦人Bill Ackman這邊廂認為聯儲局3月應加息半厘，那邊廂斥資近11億美元買爆Netflix，而且要留意的是，加息只是將吸引流動性回流美元體系，對美股有差異化的影響，可能大家選股時更要小心審慎，只有縮表才是註銷流動性，暫時要關注的是縮表的時間表，所以美股往後只屬波動市，而非單邊市。

大摩形容蘋果季績完勝 巴郡持股賺千億美元

對於蘋果公司周四公布的首季業績，摩根士丹利以「a clean beat」來形容，刺激公司周五股價全日升6.98%，收報170.33美元，老股神旗下巴郡（Berkshire Hathaway）持有5%蘋果公司市值更因此躍升至1,500億美元，較其成本價360億美元勁升三倍多，巴菲特能夠在疫情期間成為股壇大贏家，相信連金融大鱷都不得不寫個「服」字。

季內，蘋果公司純利346.3億美元，按年上升逾兩成，收入按年升11%至1,239億美元。按產品劃分，期內iPhone銷售716.3億美元，按年升9.2%，佔總銷售額近58%，Mac銷售額108.5億美元，上升25%，服務收入195.2億美元，按年升近24%。除iPad以外，所有產品線均實現強勁銷售增長。如果要從雞蛋裏挑骨頭，就是CEO庫克會否觸及供應鏈能否獲得改善的問題，投資者早前便以這理由拋售Tesla，推低公司股價周四暴跌逾一成。

巴菲特2016年開始投資在蘋果身上，持股已賺逾千億美元。（資料圖片）

巴郡於2016年開始買入蘋果股票，目前持有這家公司8.872億股股份，佔蘋果已發行股票的5%以上，佔巴郡證券組合價值逾四成，每年巴郡收取蘋果公司派息約7.75億美元，難怪巴菲特在2020年2月接受採訪時如此這般讚揚蘋果。他說：「這可能是我所知道的世界上最好的企業......我不認為蘋果是一只股票，而是我們公司的第三項業務。」當股神讚揚蘋果是好投資時，其實是要大家記得誰人拍板這項世紀大交易。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。