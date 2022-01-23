Netflix暴跌成黑天鵝　科企業績超級周　或能挽納指不倒｜伽羅華

近日科技股遭到血洗，就連一向扮演定海神針的科技龍頭股如今要落荒而逃，最新躺著也中槍的是串流媒體股Netflix，上周五季績後股價暴跌兩成二，令抱團科技龍頭股的美股投資策略面對嚴峻考驗，下周將是蘋果公司、微軟及Tesla等業績超級周，這些科技巨頭季績能否力挽納指於狂瀾，大家要拭目以待。

上周納指連跌四個交易日，跌穿萬四關，跌2.72%至收13,768，全周累跌1,124點或7.55%，距去年11月高位16,057已累跌約15%，道指全周則累跌4.58%，標指累跌5.68%，與科技股關連度高的比特幣上周五單日閃跌12%至3.6萬美元，目前市場對美股、尤其是科技股的悲觀氛圍仿如末世，即使進入超賣區間，能夠不往下跳水已屬不錯，未奢望短期反彈，但正是這樣的氛圍為科技龍頭股提供短線炒作的機會，當然面對加息期，科技股後市仍然非常嚴峻。

下周將是蘋果公司、微軟及Tesla等業績超級周，望能挽納指不倒市。（Unsplash/Trau Vu）

在美聯儲貨幣政策急轉向，以及新冠變種Omicron疫情觸發供應鏈的混亂下，全球通脹預期飆升至前所未有的高度，美英兩國等央行近期都將壓抑通脹視為比經濟增長更重要的任務，揚言今年將大幅加息，儘管筆者不相信單靠加息可壓抑供應失衡所造成的高通脹，當買賣雙方都願意履行的商業交易，卻因為供應鏈未能履行準時送貨，眼看原材料不斷漲價，不少商家寧願囤積居奇，加息最多能壓抑部分需求，增加囤積物料的成本，但要讓消費者以低價購入商品是不切實際的想法。

要留意的是，市場反應是不會等待真正加息的啟動，只要形成預期，便如同加了息的作用，目前市場對美息走勢的預期非常不確定，究竟今年加息四次還是五、六、七、八次？連聯儲局成員都沒有共識，在「沒有最鷹，只有更鷹」的政治正確下，不要說美股投資者陷入恐慌，連中國國家領導人習近平不點名警告美國，貨幣政策急轉彎將嚴重影響世界經濟，國際貨幣基金組織 （IMF）總裁Kristalina Georgieva更稱，美國加息可能會對某些特定國家的弱勢經濟復甦「潑了一盆冷水」，可能會讓各國以美元計價的債務更加沈重。

每逢亂世妖孽出 金融巨鱷紛出口術推冧市

正如俗語所云：「每逢亂世妖孽出」，就在聯儲局本月24至25日召開貨幣政策會議前，金融大鱷、Pershing Square Capital Management創辦人Bill Ackman公開表示，要有效震懾市場，聯儲局於3月應該加息半厘，這與早前摩根大通行政總裁Jamie Dimon稱美國今年加息七次，甚至有對沖基金稱今年加息八次亦是可以接受，令筆者不禁聯想有「格老」之稱的聯儲局前主席Alan Greenspan自2004年6月起18個月連續加息17次的經典操作，希望今輪加息風暴不會導致2008年金融海嘯的重臨。

美聯儲目前市場對美息走勢的預期非常不確定。（美聯社）

散戶過去一年投資美股，主要採用抱團科技龍頭股的投資策略，當加息風暴來襲，過度槓桿令估值昂貴的科技股遭到市場懲罰，所以這些大空頭希望藉一次過推低美股圖利，也屬無可厚非。

無可置擬，以往投資者抱團買大型科技股，被視為投資美股的重要策略，就以電動車龍頭Tesla為例，公司業務訊息透明，每個季度不同車款的銷售非常清晰，機構性及個人研究抱團式舖天蓋地，任何正負面消息很快為市場消化，加上與大盤表現同步，對缺乏研究資源的散戶確是不錯的投資對象，但高估值的科技股仍然需要高增長來匹配，所以龍頭股不是沒有風險，只是較其他股票相對風險相對小一些。

今次串流媒體龍頭股Netflix暴跌，令人懷疑龍頭股策略是否仍然湊效，讓我們看看Netflix的季績表現是否一次黑天鵝事件？

Netflix對今年首季訂戶人數預測僅僅新增250萬戶，似乎公司未能找到認可的新增長點。﹙資料圖片﹚

北美訂戶增長遇瓶頸 首季料訂戶僅增250萬

Netflix去年第四季實現77億美元的營業收入，按年增速16%，營業利潤率僅8.2%，淨利潤為6.07億美元，每股收益1.33美元，全球串流媒體訂閱用戶數目2.22億，按年增長8.9%，其中營業利潤率與全年兩成水平比較確是大跌，但暫時屬偶發性，整體業績不算差，唯一令人跌眼鏡的是財報對今年首季訂戶人數預測僅僅新增250萬戶，不但顯示北美市場遇到用戶增長的瓶頸，而且近年被寄與厚望的北美以外市場如亞洲等，似乎未能成為公司認可的新增長點。

面對一眾強手Disney+、Amazon Prime等串流媒體的激烈競爭，Netflix已經很難提升北美的訂戶數目，為了提高北美營收，Netflix只能採取加價策略，至於北美以外市場則力谷訂戶數目，特別是亞洲的人氣熱播韓劇系列，希望能掀起新一輪訂閱潮，實現訂閱數目的增長，這也是Netflix一向的營銷策略。

Netflix對首季訂戶增長預測或許過於保守，但公司營業利潤率見頂回落卻令人擔心，Netflix過去年營業利潤率分別為2018年10.2%、2019年12.9%、2020年18.3%及2021年的20.9%，若去年第四季營業利潤率跌至8.2%水平，今年有可能回軟至19%以下。

目前Netflix預期市盈率39倍，需要高增長才能支撐股價，相比次下，其他科技巨頭如Google母企Alphabet的24.6倍，蘋果公司的28.5倍，微軟的32.6倍，而且擁有強大的業務現金流及回購股份的財力，雖然Tesla預期市盈率高約146倍，但後者擁有強大機構性與散戶資金的支援，觀乎一眾科技巨頭股價已跌至較合理水平，預示美股近日跌浪應該喘定。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。