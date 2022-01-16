全球加息期掀序幕　滙控鹹魚翻生　大笨象迎來價值重估｜伽羅華

滙豐控股（0005）近日可謂鹹魚翻生，今年以來累升逾16%至54.55元，不但期內跑贏恒指的4.2%，甚至高於滙控去年全年15%的升幅，筆者已經多年未見過滙控逆市升的日子。當美國全速收緊貨幣政策，對淨息差異常敏感的銀行股再度成為市場焦點之際，滙控今年股價或有望穿60元，持有蟹貨的散戶不應該太快清倉了。

全球央行近期聞通脹色變，央行銀行家都張揚會出重手打壓，除了美國外，英國加息期亦會來得迅猛，而英國業務正好是滙控兩大盈利重鎮之一。

雖然英倫銀行去年底「彈弓手」，推遲了三年以來首次的加息，但當英國12月15日公布11月通脹超預期，創10年新高的5.1%後，英倫銀行不得不在12月16日追加利率由0.1%升至0.25%，英國將於本周三（19日）公布12月份通脹，一般預測今年初通脹會攀升至6%水平，若12月份通脹較預期迅猛，英國有可能在三個月內加息兩次，或者今年全年加息三次，而非原先預期的兩次。

滙控財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）說過，英國利率每上調0.25厘，將推動滙控收入回升5億美元（約39億港元）。（資料圖片）

受惠息差擴闊 有望升穿60元關

市場憧憬滙控股價向上，主要建基於兩方面，一是利率走勢對其淨息差的正面影響，在英美通脹高企，兩地利率向上的大趨勢下，有利滙控淨息差的擴闊。二是回購能力，去年滙控已宣布回購20億美元計劃，考慮到去年第三季止該行普通股權一級資本比率（CET1）達15.9%，其財政穩健位於行內前列，應能夠為該行提供額外回購的空間，美銀證券便預計滙控短期內提出30億美元的回購，並將該行目標價上調至61.9元。

滙控財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）去年第三季季績會說過，未來英國利率每上調0.25厘，將推動滙控收入回升5億美元（約39億港元）。所以，當英國今年加息憧憬由二次變三次，包括滙控在內的英國銀行價值便有望獲重估機會，而美國今年收緊貨幣政策，對滙控盈利的影響也是正面。

2021年新冠疫情反覆，市場曾擔心銀行業需要計提大量的壞帳準備金，用於覆蓋疫情可能會帶來的潛在損失，高盛近日一份報告卻披露，疫情對美國銀行收益的衝擊遠不及市場擔心程度，高盛估計，包括摩根大通和美銀在內的7家大型銀行，目前僅使用了500億美元計提的140億美元，釋放了360億美元，這是近期美國銀行股跑贏大市的原因之一，滙控第三季曾作出9億美元的信貸減值回撥，若第四季業績再釋放壞帳提撥，對滙控股有加持作用。

市場預期，聯儲局今年加息四次或以上。（Reuters）

聯儲成員鷹中之鷹 政策主導美股走向

對滙控另一利好因素自然是美國今年貨幣政策的大幅收緊，一方面，美國利率向上有利金融股的淨息差，另方面，聯儲局縮表也可以釋出銀行貸款業務的空間。

過去一周，聯儲局一眾星級成員成為美股焦點，幾乎達到「一言升市，一語冧市」的威力，立場最鴿的聯儲成員Lael Brainard上周四（13日）在國會聽證會交出軍令狀，她稱今年聯儲局最重要的任務是壓抑高通脹，她是被拜登提名為續任主席鮑威爾的候任副主席，也是民主黨最支持的聯儲成員，她此言一出，美股即刻腳軟，而紐約聯邦儲備銀行行長John Williams更揚言該局將於1月25-26日貨幣政策會議上討論3月加息事宜，更指今年全年加息三次、四次，甚至五次都有可能，華爾街已深知聯儲局今次是動真格，目前美股定價正反映今年加息四次或以上的預期。

要知道的是，Brainard及Williams均是該局今年貨幣政策具投票資格的成員，暫時可見能投票的聯儲成員的言論均鷹氣迫人，聯儲局的鷹派氣場已不單止震懾華爾街，連美國以來的金融市場已經感到一定壓力。

在聯儲成員連番示警下，上周10年期美債孳息曾高見1.808%，周五收報1.793%，預期今年孳息曲線變得陡斜，有利金融股表現，所以上周五摩通、富國銀行及花旗集團公布去年第四季業績前，一眾大型銀行股早已偷步炒上，但季績公布後三家銀行股股價表現喜憂參半，其中摩通股價大跌6.15%至157.89美元，富國升3.7%，花旗微跌1.25%。

摩通股價大跌，主因是其第四季淨利潤按年跌14.31%至103.99億美元，其中受到重創的固定收益市場收入大跌16%，市場收入亦跌11%，股票市場收入跌2%，而且商業貸款及消費貸款增長僅得6%，抵銷了該行投行收入增長28%的出色表現，投資者擔心摩通在加息周期受惠不及其他大行，目前其預期市盈率14.93倍。

摩通的首席執行官戴蒙（Jamie Dimon）預測今年很可能加息四次以上，甚至六至七次也是正常。（視覺中國）

戴蒙：一年加息7次不足怪

過去一年，全球併購規模前所未有，所以投行收入創最高紀錄，專攻投行業務的高盛最為受惠，但穩穩陣陣的傳統商業銀行業務便顯得慢熱，而業務發最均衡的摩通正是對經濟表現最不敏感的美國大行，也可以說該行是經濟下行時抗逆能力最佳者，但當市場向好時未必是最優選擇。

摩通的首席執行官戴蒙（Jamie Dimon）是現時華爾街最老資格的銀行大班，但他的美式幽默言論可能更為大眾熟悉，他早前已因為戲言摩通比共產黨更長壽而作出道歉，今次戴蒙在其季績簡報會上再度展示他是銀行界經驗最豐富的大伽，他預測今年很可能加息四次以上，甚至六至七次也是正常。

戴蒙說：「當你生活在Paul Volcker（總統卡特時期聯儲局主席）的年代，遇過一個周六突然加息兩厘的日子，你會覺得現在的加息周期是如何甜蜜溫和（sweet and gentle），沒人會覺得意外....」。無他，戴蒙是最擔心金融危機爆發的銀行大班之一，他早於去年中便揚言加息期提早到來，並且從美國國債及資產抵押債券市場撤資，囤積無利息的現金，現時美國金融市場受加息縮表困擾弄至一片混亂，戴蒙自然可以說幾句風涼話。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。