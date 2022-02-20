炒新業務美團變財技股?　兩大因素拖累恐無運行｜鄭昆侖

如果談到大市的成交量，現在的情況應該不太好。儘管市場內多了人正在談論SPAC上市等等的新題材，只不過本地IPO活動自從2021年第3季轉弱至今似乎仍未見起色。没有大量的一手市場的IPO上市活動，在二手市場的股民炒賣意慾亦不會怎樣的大。再者，北水南下的炒賣意慾亦不見得很大。或者是受制於中國恒大（3333）相關的內房行業涉的流動性挑戰，即使是北水炒家未必及當年之勇。

只不過，如果談論到市場的刺激度，那麼比較上「Juicy」的話題似乎源源不絕。兩週之前藥明生物（2269）因為被納入美國當局的UVL名單而出現股價大幅波動。至於上週五（2月18日)，中國發委會在下午公佈將引導外賣互聯網平台進一步下調服務費，降低相關餐飲業的經營成本。作為內地的餐飲外賣送遞的龍頭美團（3690）全日大挫14.9%，收報188元。

儘管美團股價自高位大瀉，但這並不一定表示「跌得多就會快見底」。（視覺中國）

美團的路數勁似一隻「財技股」

美團的傳統利潤中心其實是機票以及酒店相關的網上訂購業務。至於近年比較上多人注意的餐飲外賣送遞業務，事實上是近幾年才是有盈利可言的 (收入大幅上升，控制成本效益所致)。由於餐飲外賣送遞業務有可能會出現「被減價」的情況，因此有可能在2022年重新「見紅」。

至於其他新業務(包括社區團購業務)，集團所投入的資金龐大，但是現時仍是涉巨大虧蝕。某程度上，美團本身可能是一隻「財技股」。管理層的做法可能是一直在推出新的業務概念。那管社區團購業務將來會否賺錢與否，重點是只要仍有「水魚願意落疊」便有得炒。毫無疑問，恒指公司近年將美團納入港股三大指數，亦有推動相關炒風之嫌。

只不過，一旦區內資金出現明顯收緊(借錢利息成本回升)，那麼像美團這類不派股息而且盈利能力極為波動的財技股，可以說是無險可守。只要出現不利的消息，便有可能呈現易跌難升之勢頭。

美團與渣打的近況：反映不同行業的「冰火二重天」

正如已故投機大師Andre Kostolany身前所說的一樣，會影響股市行情的是投資大眾對重大事情的反應，而非重大事件(或消息)的本身。

就拿上述的美團事件為例，中國發改委的新政策是壞消息是不利的。重點仍是上週五股價大挫14.9%，這可能在暗示內線人仕偏向認為美團的情況有可能會再度惡化。

儘管美團的現價(188元)已明顯地低於2021年2月11日的445港元水平，但這並不一定表示「跌得多就會快見底」。

渣打港股股價績後下跌，但香港的投資者可能忽略了一些利好因素。﹙資料圖片﹚

筆者又舉一個例子。集中亞洲以及其他新興市場的英資銀行渣打（2888）於上週四（2月17日)中午公佈2021年全年業績。由於上年第4季盈利以及末期息（9美仙)水平低預期，因此在2月17日股價下跌2.3%至57.05港元。

然而，當晚在英國上市的渣打股價（英股：STAN）先大跌~5%之後快速回穩，因此在港上市的渣打在上週五反彈3.8%(收報59.2港元)。

由於炒賣渣打股票的「莊家」大多數身在英國，這亦暗示身在香港的投資者可能忽略了渣打的一些利好因素。首先，渣打的管理層亦在業績後指出2022年集團總收入有可能上升5-7%不等。正面的收入前境亦是因為環球加息因素所推動。再者，調整了會計制度轉變因素之後，淨息差（NIM)在上年第4季（相比上年第2以及第3季）已有見底回升之勢。

美團與渣打的近況，亦反映市場亦進一步「肯定」了環球加息的勢頭。加息不利於盈利不確定的「概念股」，但是有利於環球銀行股。

近期受到波及的科技股亦涉及在美國上市的科技股, 包括Meta (美股：FB)、內顯卡製造商Nvidia (NVDA)、Metaverse概念股Roblox(RBLX)。Roblox的現價是49.7美元, 亦大幅低於上年11月19的134美元水平。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資(投機)理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。