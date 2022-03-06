俄烏戰火迫歐洲正視戰略漏洞　加速全球新能源革命｜林子傑

俄羅斯是石油和天然氣的生產和出口大國。今年初以來，油價大幅上漲，油價目前徘徊在每桶110美元左右的8年高位。在國際社會對俄羅斯的貿易制裁下，從俄羅斯到德國的Nord Stream 2 管道將短期內不再運營，因此在可見的將來，歐洲的天然氣供應將大幅下降。

歐洲長期以來對俄羅斯能源的倚賴，一直是個戰略漏洞。歐盟在過去多年選擇了維持現狀，但俄羅斯對烏克蘭的入侵，引發了歐洲能源戰略的根本性重新思考。值得注意的是，俄羅斯石油和天然氣並未受到歐洲國家的直接制裁，因為能源價格大幅上升，將會導致歐洲部份地區陷入僵局。

新冠肺炎疫情本已導致供應鏈限制，普京選擇在石油、天然氣和煤炭市場都非常緊張的時間發動戰爭，作為這三種化石能源的主要出口國，地緣政治緊張而引發的能源價格上漲，使俄羅斯在財政上大幅受惠。

俄羅斯對烏克蘭的戰爭，正在加速全球邁向清潔和再生能源的轉型和電動車革命。（Getty Images）

一般來說，再生能源(如太陽能、風能）公司在經濟和市場不穩定時會受壓，但歐洲國家對石油和天然氣價格飆升而導致的困局，促使他們決心減少對俄羅斯和化石能源的依賴。在地緣政治緊張局勢升級之前，歐盟委員會似乎已正朝著將核電和天然氣添加到其可持續能源的中間路線發展。但隨著形勢的變化，歐洲各國政府將大力推動零排放和清潔能源的投資，主要原因是再生能源可加強樹立歐洲能源獨立性的本地（local) 能源系統。當地緣政治發生衝突或供應鏈斷裂時，可大幅提高國家安全性，而不少歐洲的政客現時都認為值得為此改革而付出高昂的投資。筆者相信，日本、韓國和其他大型化石燃料進口國現時也有類似的想法和傾向。

因此，俄羅斯對烏克蘭的戰爭，正在加速全球邁向清潔和再生能源的轉型和電動車革命，而降低全球對化石能源的倚賴。由此可推論，2022年對再生能源、碳中和及ESG類型的投資又值得再看高一線。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

筆者為證監會持牌代表，筆者的投資組合裏沒持有MSFT、ATVI 和 NVDA的股票和相關的衍生工具。