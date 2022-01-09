金融人2022年展望　投資經理初見振奮跡象　靜候大賺時機｜林子傑

首先，祝各位讀者2022年身體健康，萬事如意！

對於香港金融人來說，在應對疫情、地緣政治和政策變化下，2021 絕對是充滿挑戰的一年。現在正是跟行業朋友回顧過去一年，展望來年的好時機。

以下我總結了金融業不同領域的從業者的心聲。

去年市場飽受科技股及內房債務風暴拖累，今年初出現一些令人振奮的跡象。﹙資料圖片﹚

投資經理

2021年對大中華地區的投資經理是非常困難的一年，恒生指數在所有發達國家市場中表現最差，至七月港股調整後，不少客戶更將資金配置到美國市場。對於債券經理來說情況更糟，恒大﹙3333﹚違約事件導致整個亞洲高收益債券板塊的評級被下調。

2022年展望：不同資產類別有不同的季節性，大中華區的股票和債券肯定處於一個非常寒冷的冬天，不少未來有發展潛力和財政穩健的公司的估值十分吸引，雖然不知道寒冬還有多久，但夏季回歸時期會為投資者帶來一個創造巨額財富的好機會。今年首個交易週，我們已看到了一些令人振奮的跡象，比如阿里巴巴﹙9988﹚的股價似乎已經觸底，華南城﹙1668﹚的債券自深圳市國企注資入股後上漲一倍等。

業界希望監管機構可以採取比較市場化的方式制定上市規則，以保持港金融中心的競爭力。（資料圖片）

企業融資 / 投資銀行

過去一年，與國際投行忙於為中國內地巨頭處理香港上市不同的是，本地財務顧問由於近年來上市和會計規則的變化，而度過了十分艱難的一年。擁有6號牌照的公司可以價值過億港幣，和負責人（RO) 要求千萬年薪的好日子，早已一去不復返。由於港股低迷和近年大幅收緊的監管制度，中小型企業在香港上市已變得十分困難。不少有潛質的公司已放棄香港，改為去美國和中國內地上市。不少已經在香港上市的發行人，也難以籌集資金。在新冠疫情下，不少上市公司面臨巨大壓力，絞盡腦汁以維持足夠的運營和資產水準，以避免可能觸犯上市規則 13.24 (最低運營和資產水準要求)和因此遭到停牌，以及停牌持續18個月以上被退市（DQ)。

2022年展望：業界希望監管機構可以採取比較市場化的方式，來制定上市規則，以保持香港金融中心的競爭力，支持促進中小公司的集資活動，同時恢復簡化的創業板(GEM)轉主機板上市申請程式，來振興現在一潭死水的創業板市場。

去年券商競爭異常激烈，蠶食本地券商的市場份額﹙資料圖片﹚

證券經紀人

2021年券商競爭異常激烈，眾多擁有國際巨企為後盾的券商，正以無佣金的商業模式、龐大的營銷預算蠶食本地券商的市場份額。

2022年展望：業界希望監管機構可以放寬證券保證金要求，使這些本地券商在提供抵押融資時，不再受制於與銀行相同的標準，這是一個它們可以與國際券商競爭的領域和生存空間。

許多駐港外籍人士希望港府能夠放寬旅行限制。（資料圖片）

跨國公司

2021年，除了封閉邊境和長達21日的隔離時間，香港還以開設銀行賬戶困難和處理時間漫長而聞名。申請人常因其國籍和在港缺乏商業活動，而被拒絕開設香港銀行帳戶。這些挑戰影響了不少國際公司在香港設立公司的意欲，甚至不少跨國公司和人員在疫情期間離港或移居新加坡，導致國際和本地專業人士失去了不少商機和優質的工作機會，更影響了香港的國際金融貿易中心地位。

2022年展望：許多駐港外籍人士希望港府能夠放寬旅行限制，讓他們更易與家人團聚。海外許多銀行現在可以在30分鐘內開設銀行賬戶。若香港的監管機構和銀行能效仿，必定有助香港成為一個環境更友好的國際金融貿易中心。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

筆者為證監會持牌代表，筆者的投資組合裏沒持有Tesla的股票和相關的衍生工具。