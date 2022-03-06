俄揮軍入烏啟示錄　市場亂局證「醉生夢死」時代已過｜鄭昆侖

自從2月24日俄軍發動全面收入侵烏克蘭的軍事行動以來，烏國的反抗力度相對預期為強勁。不論看官站在甚麼的立場，亦不能否認烏國已經有效地拖住俄軍的攻勢。由於進攻方往往消耗更多的人力物力，因此只要戰事一拖久了，俄國亦有可能面對不細的內部經濟負擔。西方陣營針對俄國所實施的經濟制裁措施，似乎對俄國來說是很「重手」。

市場正在反映的宏觀趨勢 似乎並不是「吃喝玩樂」的世代

俄國的股市自從2月28日以來已擺出「免戰金牌」，但仍無法平息市場對俄企的恐懼。不少在海外市場上升的俄企或俄國相關股份上週呈現異常波動。舉俄鋁 （Rusal)（0486）為例，上週由6.55港元大跌至3.58港元的水平（跌45.4%）。至於俄國的天氣巨企Gazprom，在英國上市的GDR股份已暴跌至0.58美元。在開戰初期股價仍是5-6美元左右。值得留意，即使是GDR股份亦已暫停交易。

不少在海外市場上升的俄企或俄國相關股份，皆呈異常，包括俄鋁。﹙資料圖片﹚

至於筆者在上週所談到的環球軍工股份以及英美金融生產商，亦是上週明顯跑贏的股份類別。在美國上市的美鋁 (Alcoa)（美股：AA）全週大升16.5%至90.66美元。早前筆者談論過的石油股Chevron (CVX)全週亦上升13.0%至158.65美元。由於經濟制裁因素，俄國的石油以及天氣出口量將會大幅下跌，這亦推高了油價。

WTI油價已升至每桶115美元的水平。大家可能仍記得在2020年4月一度跌至負37美元的水平。甚麼叫做「物極必反」，油價便是一個活生生的例子。

由於俄烏戰事因素，德國近日有點兒「如夢初醒」，亦開始認清「大和平時代」未必是永恒。事實上，德國自上世紀90年代初蘇俄解體以來，一直活在相對上穩定發展的時代。再者, 德俄之間的貿易關係(尤其是天然氣的管道)亦令德國一直「主觀地」認為俄國不會真正揮軍進入烏克蘭。然而，德國亦似乎轉了看法，已認清了區內的安全風險正在升溫。

上週德國政府宣佈將國防開支(相對GDP)調升至2.0% （由之前的1.5%水平）。德國的國防巨企Rheinmetall AG上週累計上升39.0%至148.7歐元。

2月27日，德國柏林，小朋友騎膊馬跟家長一同參與遊行。（Hannibal Hanschke/Getty Images）

如果觀察自俄國大舉入侵烏克蘭開始，那麼環球金融市場似乎在指出「人人醉心於吃喝玩樂」的時代快將完結。相對於Metaverse內的虛擬土地賣(某本地地產巨企的第三代在2021年年底亦高調公佈買入虛擬土地)、又或者是NFT世界內的虛擬藝術作品，似乎在現實世界內人們正在面對的資源短缺才是更加「迫切」的挑戰。

正當在香港的Panadol供應情況呈現短缺，買一隻雞蛋也可能要4-6港元(之前大約是2-3港元一隻)的時候，我們大既已不知不覺已進入了一個新時代了。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資(投機)理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。