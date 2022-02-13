藥明生物淪「瀉藥股」　遭美針對後遺非管理層說了便算｜鄭昆侖

對於一位投資者﹙以及投機者﹚來說，最大的風險並不是用現金買入高風險的資產，而是以高槓桿買入一些表面上安全的資產。原因之一是，即使是藍籌股亦有可能在12個月內累跌40%至80%不等。尤其是作風愈趨進取的恒指公司，在近幾年已不斷將一些企業質素有爭議性的股份納入三大指數，因此今時今日的指數權重股未必是安全。

遠的不說，自2020年底今，海底撈(6862)、阿里巴巴（9988)等藍籌股的表現實在強差人意。至於近期的「瀉藥股」當然是被拖入中美角力因素的藥明生物（2269）。事實上, 筆者早在2021年11月7日的文章便指出藥明生物的風險包括有可能面對中美角力以及市盈率估值偏貴。事實上，股價亦從2021年11月5日的101.9港元累跌至2022年2月11日的56.7港元。我們又可以說，一隻被不少基金經理視為「抱團股」的增長股不斷失去上升動力，這個才是最大的警號。

藥明生物大瀉，惟現時的市盈率估值仍不是吸引。﹙資料圖片﹚

藥明生物（2269）的情況： 似乎並不是管理層說了便算

上週美國當局公佈將藥明生物的2家子公司納入未經核實清單 (Unverified List / UVL)，亦表明藥明生物將來需要面對更多的業務限制，包括從美國進口醫療設備有可能需要更多的申報。

儘管被納入UVL的嚴重性不及被納入Entity List (實體清單)，但是市場所關心的可能是事情的大方向。舉例說，一直主力為歐美藥廠進行藥物(生物製劑)研發以及生產外包活動(CDMO業務模式)的藥明生物，有可能在未來幾年面對收入增長放緩以及成本上升等等的挑戰。

藥明生物的管理層似乎嘗試在淡化事件。然而，現實情況似乎並不是一家企業說了便算。

即使已從2021年11月份的93至112元水平大跌至最新的56.7元水平，現時的市盈率估值仍不是吸引。2021年預期市盈率仍高達50-60倍左右。假若將來的盈利增長率僅為10-20%不等，那麼現時的股價水平仍然難以算是吸引。至於在2021年（90-130港元等水平，市盈率亦不低於90倍)大手買入的投資者(包括基金經理)，當時的自信心亦應該很大。

即使是其他的高市盈率增長型股份(包括在香港、美國上市的)也有可能受制於加息因素。（美聯社資料圖片）

要提防加息步伐趨鷹因素

近期市場的共識應該是通脹壓力推動英美等地加快加息步伐。據CME FedWatch Tool的數字，1月份當時大部份期貨交易員仍認為美國全年僅加息0.5%至1.0%不等。至於近期的數字, 主流交易員認為全年將加息1.5至2.0%不等。

換句話說，美國央行轉鷹的情況似乎難以逆轉。不只是藥明生物，即使是其他的高市盈率增長型股份(包括在香港、美國上市的)也有可能受制於加息因素。資金成本上升，往往會壓低市盈率等估值因素。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資(投機)理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。