俄揮軍入烏　金融市場一地眼鏡碎　三原因美未必減慢加息｜鄭昆侖

雖然不太想這樣說,,但事實上幾乎近3個星期每周市場內都有「Juicy」的事情發生。上周除了恒生銀行(0011)在業績公佈後出現大跌,以及本港財政司司長公佈一些措施(例如推出新一輪消費券、擬立法不容許業主向部份租戶追收租金)之外,一個比較上大型的事件當然是俄國自2月24日起大舉揮軍入侵烏克蘭。儘管當日環球市場出現了大幅波動,但是到了2月25日整個情況又截然不同了。

市場不少人原預計俄國不會大規模入侵烏克蘭。(AP)

為何坊間不少人事前低估了普京出兵的決心?

坊間一直在談論的俄烏會否打仗,其實未必說得精準。技術上而言,近年的俄烏戰爭自2014年3月份俄方派兵攻佔克里米亞半島(Crimea)就已經開始了。今次的俄軍大舉揮軍行動只不過是單方面終止了停火協議(明斯克協議)而已。

俄方再度出兵烏克蘭之前1-2週,坊間仍有不少專家、KOLs預計俄國不會大規模入侵烏克蘭(大家不坊上網自行找回相關的「眼鏡碎」)。這些人的邏輯包括俄方其中一隊士兵在俄西(接近俄烏邊境)完成軍事演習之後返回到軍營。

然而,重點仍是俄軍在俄西以及白俄羅斯集結了逾15萬的兵力。再者,不斷有報告指大量重裝軍備被投入這些地區。至於俄羅斯總統普京(Putin),自從1999年上場以來,領導俄國打過不少硬仗。俄國的軍備可能老化,但是勝在量多以及普京「敢打」。

金價先升後倒跌 美元穩健與加息有關

在俄方終止停火協議之前,不少人一直認為黃金會受惠通脹以及地緣政治風險兩大因素。然而,金價在2月24日一度升至盎士1,970美元的水平之後,在2月25日明顯回落至1,891美元的水平。至於美元指數(Dollar Index)仍企穩在96.5的水平。

有人估計因為地緣政局風險升溫美國聯儲局可能會減慢加息步伐。然而,實際情況未必如此。第一,俄美的貿易金額佔美國外貿總金額偏低水平。第二,戰火影響到美國本土的機會很低。第三,對治高通脹的方法離不開加息。

美國10年期債息在上週四一度跌至1.85%水平,亦很快反彈至接近2.00%的水平。上週五美國道指大幅上升835點至34,051點,其中銀行以及金融股亦是升市的貢獻者。信用卡以及消費金融股American Express (美股: AXP)全日上升2.9%至193.7元,亦是接近歷史高位水平。

地緣政局風險升溫,惟美國聯儲局未必因而減慢加息衷步伐。﹙路透社﹚

除了美國的銀行股之外,在英美上市的金屬資源、國防工業,自近日開戰以來亦錄得正回報。俄國的金屬企業遭制裁,亦曲線利好西方金屬生產商。除了金屬價格(例如鋁)上升之外,在英美等地的生產商亦有可能享受「價量齊升」的前景。

至於國防工業,,其中一家近日才公佈業績的海外國防企業更加指出俄國出兵烏克蘭有利於全球的國防設備開支(原文:Russia's invasion of Ukraine would place a sharper focus on security)。

作者介紹:筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚,從事投資行業十多年,包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資(投機)理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢,在人群未湧入前買入「優質資產」。