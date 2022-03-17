美國加息｜中銀料聯儲局年內再加息6次　港最優惠貸款利率暫不變

聯儲局於周四（17日）凌晨公布議息結果，一如市場人士預期，上調聯邦基金利率目標25個基點至0.25至0.5%厘，是自2018年12月以來的首次加息。不過，此次加息決議並非一致通過，在10名投票委員中，有一位委員反對加息25個基點，支持加息 50 個基點，這是一年半以來首次出現反對票。

當局在本次會議於加息、縮表方面均釋出了全新的指引。加息方面，最新的點陣圖顯示，多數委員們預計今年共加息7次，今年年底聯邦基金利率將達到1.75至2厘區間。縮表方面，聯儲局亦表示，最早會在 5 月的會議中宣佈縮減其資產負債表。

事實上，美國就業市場多項指標均十分強勁。過去三個月的平均每月職位增加數目為58.2萬，非農就業總人數較疫情前的水平僅差210萬；失業率也繼續下降，於今年2月錄得3.8%；勞動參與率於2月份上升至62.3%，雖然仍未恢復到疫情前的水平，但這部分反映了人口老齡化及退休人群的影響。與此同時，通脹率不斷上升，2 月份CPI通脹率上升至7.9%的高位，創下40年以來的新高，而近期的烏俄局勢會對通脹帶來進一步的上行壓力。

美國經濟活動及就業市場持續改善，而烏俄局勢及高通脹均對經濟帶來風險。因此，在最新的經濟預測中，聯儲局將今年的美國實際經濟增長預期從去年12月會議時的4%下調至 2.8%；今年的失業率預期維持在3.5%不變；核心PCE 通脹預期則大幅調高，由 2.6%上調至 4.3%。

中銀香港首席經濟學家鄂志寰認為，聯儲局有機會在今年餘下6次會議中，每次加息25個基點，而明年加息的步伐將會放緩。面臨地緣政治、供給側因素持續帶來的高通脹，聯儲局不會在短期內過快地大幅提高息率，以避免美國經濟硬著陸。縮表有機會於今年下半年啟動，因此明後兩年的聯邦基金利率會略高於其 2.4%的長期均衡水平。

香港方面，因應聯儲局決議，香港金融管理局根據預設公式將基準利率上調至0.75厘。鑒於目前香港銀行體系流動性充裕，短期內銀行調高最優惠利率的誘因有限。鄂志寰指出，事實上，自環球金融危機後，香港利率的調整慢於美國利率調整。因此，香港最優惠貸款利率或在美國加息4至5次後才有機會進行調整，近期調整最優惠貸款利率的機率不大。