周星馳 X FWENCLUB聯乘NFT　星爺罕見露面線上「問乜都得」對談

近年一直神隱的「星爺」周星馳，原來默默留意近年人氣交流平台Discord。數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB與西班牙藝術家Joan Cornellà日前重磅推出其首個NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》，其中一個傳奇NFT作品被指造型神似星爺於電影《國產零零漆》經典角色，獲得支持者們議論紛紛，驚覺星爺「現身」NFT，相信Joan絕對是星爺的重量級影迷。



而久未露面、從沒開設任何個人社交帳戶的星爺，將會首度登陸FWENCLUB Discord，於明日3月19日（星期六）香港時間下午2時進入FWENCLUB Discord平台（網址：discord.gg/fwenclub），破天荒與粉絲及社群進行其全球首次AMA（Ask Me Anything），為FWENCLUB舉辦的首場AMA打響頭炮。

FWENCLUB DISCORD現時有23萬來自全球多個國家地區會員，更是全亞洲最大的DISCORD Community。星爺神隱多年後，以近期最新的廣播活動形式與FWENs互動，相信勢必引起全球各地粉絲的哄動！

明天直播設有觀眾提問環節，被選中者將有機會由星爺作答問題。

【活動詳請】

名稱：周星馳X FWENCLUB DISCORD AMA

日期：3月19日（星期六）香港時間下午2時正（AMA將於下午1時50分後預先開放）

FWENCLUB Discord：discord.gg/fwenclub （需事先登記會員及完成認證）

YouTube 同步直播：將於稍後公布，讀者可留意FWENCLUB Discord 及Instagram