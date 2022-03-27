服飾「牌仔」內有玄機　港企再工業化　RFID技術減零售業營運成本

平時掛在衣服上標籤，看上去毫不起眼，相信很多人都覺得這塊「牌仔」只是方便消費者付款，及店鋪防盜之用。但實情是一塊小小的標籤，內裏其實大有學問！有港產企業利用發展RFID（無線射頻識別）技術，進一步提升「牌仔」功能，助零售商大慳人手做「盤點」之餘，公司自身亦成功「再工業化」，成為科技解決方案企業。



將RFID技術應用於服裝零售業，可提升物流及庫存追蹤等效率。（公司網頁圖片）

SML過去30年來一直從事品牌標籤服務，其產品範圍由織嘜逐步擴展到印嘜、數碼印刷產品，近年更發展RFID（無線射頻識別）技術，成功「再工業化」，將公司由傳統製造業，變身成為科技解決方案企業。該公司副主席及首席行政總裁劉嘉慈接受《香港01》訪問時，回想近半世紀以前，條碼（​Barcodes​）於英國面世，改變零售行業處理庫存的方式，而RFID的應用，除節省更多企業庫存及時間成本之外，亦改變公司的方向。

過去公司只是傳統製造業，十多年前看到RFID的前景，開始投放資源發展。不過RFID如何助企業節省成本呢？他解釋，過去使用條碼時，是要靠人手逐個逐個去「嘟」，但使用了RFID技術，手提槍將訊號發放出去後，掛在產品上的「牌仔」會收到訊號，並發放自己的編號，再由系統收集，不用逐件處理。

劉嘉慈指，RFID的應用，除節省企業庫存成本及時間之外，亦改變公司發展。（受訪者提供）

現時每秒大約可同時接收200多個商品，因此要盤點一間逾萬呎的商店時，由至少一天的時間，大大縮短至45至60分鐘，亦無需大量人手，準確率由人手處理的七成，大幅上升至95％至97％。

新的技術下，企業可增加盤點次數，令產品銷售、倉存及物流情況更瞭如指掌，改變零售商經營方式，「以前係用Push System，物流倉有幾多貨就推晒去零售店，由零售店負責去賣，但零售店面積有限，唔可以存太多貨，存貨多會增加成本；依家改用Pull Model，有要求嘅時候先去拎，到時再交落去，採購部門亦可能睇得較準，運作效率增加咗好多。」

不過轉換系統代表成本上升。他明言客戶最初有顧慮，擔心準備度不高，以及效益是否如預期一樣。公司通過旗下展覽中心模擬實際運作，亦會先讓部分分店採用，去證明可行性，「可能要做一個月、兩個月，去證明真係行得通，減少以前嘅一啲痛點。」

至於未來發展，他認為相關技術可用於服飾零售等行業外，亦可擴張到化妝、醫療、食品，甚至航空業等，公司未來亦會通過研發及收購等方式，去擴大業務發展。

目前公司在25至26個國家都有廠房，服務逾500個品牌，當中有八成屬零售服裝行業。他指，公司會「跟住客戶走」，在客戶所在地設廠，問到為何不集中生產，以減少行政成本？他直言這種全球覆蓋率反而是公司優勢，「假設客戶喺葡萄牙，我哋喺中國製造完再供貨去嗰邊，物流、時間、速度上，係滿足唔到客戶要求。」他指，要維持到服務質素，出貨的穩定性及原料供應要求非常高。