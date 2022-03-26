香港金融市場面臨兩大風險　設立穩定措施可從三方面思考｜伍禮賢

近段時間港股大幅上落，面對外部複雜的國際環境，以及香港作為全球金融市場在國際以及對內地的特殊地位，香港金融市場的穩定關乎每一位投資者的切身利益，更是在國家發展大局中具舉足輕重的作用。

那麼，究竟香港金融市場現在面對著怎樣的風險？在筆者看來，主要包括金融市場風險及金融體制風險。

本港金融市場面臨市場及體制兩大風險。（資料圖片)

（一）市場風險

香港國際金融中心的地位，導致香港金融市場在環球中既有優勢，亦有隱憂。首先，香港金融市場資產龐大，銀行資產、股票市值分別為本地GDP的數倍乃至十多倍；以本地生產力水平難以駕馭金融系統性風險；其次，香港金融市場外資參與比例高，資產管理規模約三分之二來自境外資金，股票市場成交額約七成以來境外資金；同時，不少企業具本港與海外同步上市地位，這種局面導致市場容易受到外圍局勢影響；第三，作為國際金融中心，國際資金在香港進出靈活。雖然此既為作為金融中心的優勢，但亦為監管增加難度；同時近年與內地加強互聯互通多項措施，對內地金融市場影響也相應增加；

（二）體制風險

首先，作為香港金融市場主要監管機構，金管局、證監會、保監局及積金局運作具獨立性，統籌規劃難度高；雖然政府具統籌功能，惟這個功能歸屬於“三司十三局”中的“財經事務及庫務局”之中四大工作之一，功能定位與實際統籌能力不匹配；第二，由於香港監管機構奉行自由市場主義，政策一般具市場波動的針對性或補救性，而非提前主動預防或干預；第三，在目前複雜的國際環境之下，香港金融市場監管功能未能充足體現金融市場環境的不斷變化及挑戰。例如肩負“中央銀行”功能的金管局，在架構設置上缺乏與內地對接的專門崗位，降低中央與香港在金融風險上統籌工作的效益性。

伍禮賢認為在思考設立穩定金融措施時，可從3方面思考。（資料圖片）

有鑑於上述情況，筆者認為在穩定金融措施方面，有以下幾點值得思考。

（一）建立香港金融系統安全數據庫。雖然現時香港在不同金融領域各自建立起“安全屏障”，例如監察聯繫匯率走勢、銀行拆息變動、銀行資本充足比率、按揭貸款比率、證券市場沽空比例等等，但缺乏形成系統性分析。在如今大數據世代，可以藉鑑香港金融市場不同參數在過去不同時期的表現，設置不同級別的安全風險警示，以作主動應對。

（二）成立專責統籌香港金融監管機構協調工作的部門或工作小組。一方面提升目前現有監管機構的協同效應；其次在這個部門或工作小組中設置專門對接內地監管機構的崗位，加強與內地合作以面對複雜國際形勢。

（三）善用香港在大灣區的特殊地理優勢。提高灣區其他城市投資者參與香港金融市場的參與比例；加快“跨境理財通”由香港銀行業擴展至券商行業，並逐步增加理財產品種類，釋放資金南下渠道；這些措施有利於中資在關鍵時刻出手穩定市場。​​

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份