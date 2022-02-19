綠色零售債券發行規模60億元　三大特點盡顯吸引力｜伍禮賢

前段時間本欄曾以「綠色金融市場潛力巨大」為題，指出綠色金融在香港金融市場將迎來較大的發展空間，這對香港、香港金融機構，以及投資者而言，均帶來各自的新機遇。近日，香港政府正式宣布發行新一期綠色零售債券。總體而言，筆者認為本輪綠債頗具吸引力，投資者不妨給予適度關注。

本輪綠債的存續期為3年，發行規模最多60億港元，每手入場費為1萬元。購買綠債的投資者將每六個月獲派一次債息，債息水平與本地通脹水平掛鈎，惟息率不會少於2厘。從以上發行細節看，本輪綠債的發行模式與過去政府所發行的通脹掛鈎債券（iBond）相近。

為什麼說本輪綠債具明顯吸引力，以下將作簡要分析。

本輪綠債可於二手市場交易

首先，對於購買本輪綠債的投資者而言，綠債具較高的可流通性。相對過去幾次香港政府所發行的綠色債券，雖然個別亦有在聯交所上市，惟總體在二級市場的交投量極小，大部分成交均產生在場外市場（OTC）交易，流通性及買賣差價相對缺乏競爭性。而新一輪綠債的債券持有者可以在流通性極強的二級市場進行交易，此對投資者在資金流動上具有較高的靈活性。

其次，本輪綠債的收益率與本港通脹水平掛鈎，此亦為本輪綠債的創新之處。對比過去幾次香港發行的零售綠債，一般以固定債息為主，且債息收益率相對較低。以現仍續存未來3年陸續到期的綠債為例，現時債價所對應債息收益率約處於1厘以下或輕微高於1厘。反觀本輪綠債，至少具2厘的收益率。再者，現時在投資市場普遍關注環球通脹、美國加息等宏觀因素的情緒之下，預期與通脹相關的收益率將較受市場垂青。

第三，如果不與前幾次政府綠債比較，而是與對上一次香港政府所發行的通脹掛鈎債券比較，去年iBond具200億元發行額，認購人數超過70萬，申請資金超額認購2.6倍。而本輪次綠債發行總額僅60億元，遠較上次iBond金額小，預期將更突出僧多粥少的現象。

綜上而言，本輪新一輪政府綠債具較高的投資吸引力，預期在認購需求刺激下，掛牌首日債價表現或有機會到達103元附近的水平。不管作為短線投資，或者中長期對抗通脹而言，均為不錯的投資選擇。​

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份