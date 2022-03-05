股市動盪投資者求避險　高息股獲青睞　點評4類熱門股｜伍禮賢

港股跌勢維持，恒指再創近兩年新低，逼近新冠疫情開始時曾見的低位21139點。大市跌勢全面，主要同時受幾重利淡因素影響，包括俄烏戰火、本地疫情、內地行業監管以及美國加息預期所致。雖然短線技術指標明顯超賣，惟在環球資金紛紛趨向避險，流入能源、黃金等領域之際，港股短線暫時尚難輕易言底。

多項利淡因素疊加致港股續尋底

在這種情況下，港股不少資金亦在高息防守股份中尋覓出路，一方面以求降低指數下跌時所帶來衝擊，二來伺股價出現調整之時部署作長線收息之用。以下本文將對現時市場較為熱門的高息股份作出簡析，以供讀者參考。

電能股息率達5厘

首先，高息股投資者一定先會考慮公用股，畢竟公用股業務穩定，業績以及股息均有保障。傳統上，中電（0002）、煤氣（0003）、電能（0006）、港燈（2638）、港鐵（0066）、長江基建（1038）均為市場較為關注的公用股。惟值得投資者注意的是，隨著不同經濟周期的波動，公用股過去業績穩定的印象，現在亦未必一成不變。例如，中電早前公布去年業績下降，因內地煤炭價格飆升影響內地業務盈利；而煤氣由於本地商業用氣較易受到本地疫情影響，其在近年業績亦出現波動性。相對而言，筆者相對更為偏好港燈與電能，只因兩者業務性質的波動性相對較小外，電能具超過5厘的股息收益率，而港燈股息率相對較低，約只有4厘，惟業務主要集中在本地，受外圍因素影響較小。

三大中資電訊股較看好中移動

其次，電訊股亦是不少投資者關注的板塊，主因不論三大中資電訊股還是本地電訊股，包括香港電訊（6823）、香港寬頻（1310）及電盈（0008）等，均具高達7厘股息收益率。投資者在對這個板塊作出選擇之時，需要清晰現時三大中資電訊股的業績增長主要受5G業務所驅動，而本地電訊股中，香港電訊主要受流動通訊產品及收費電視等業務所支持，而電盈的大部分收益則依賴香港電訊，因此兩者在股價上的表現亦較一致。而香港寬頻近年在企業方案及相關收益方面成為業績增長主力。相對而言，中資電訊股中，筆者較看好中移動（0941），主因論5G發展，其目前相對領先其他兩大電訊商，在移動客戶基礎較廣之下，未來空間亦相對較大。而本地電訊股中，較為看好業務相對集中的香港電訊及香港寬頻，電盈則業務範圍相對較廣，亦持地產等板塊，防守性稍略遜一籌。

領展抗波動性較高

第三個板塊為房產商業基金（Reits）。目前這個板塊的業績波動性較過往為大，主因疫情下，對本港商業租金市場影響明顯。在這種情況下，龍頭領展（0823）會是首選，主因其物業組合多元化，加上所持出租物業數量較大，對抗周期波動性的能力相對較高。可能會有投資者略嫌領展股息率不足5厘，相對較低。筆者認為如果較為進取的投資者，則可關注置富產業（0778）及冠君產業（2778）。

油氣股長線而言不吸引

最後，相信現時高油價亦會引起不少投資者對油股有投資興趣，畢竟雖然經歷了明顯升幅，惟三大石油股的股息收益率仍超過4厘。惟筆者認為，即使認同油價短期仍具上升動力，惟若以收息角度而言，油股目前的波動性實在太高，可作短周期炒作，惟作為長線入市未必太吸引。​

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份