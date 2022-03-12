港股跌跌未休　參考歷史數據　大市終極低部在何方？｜伍禮賢

港股本周跌勢未改，恒指周三（9日）最低跌至20102點，逼近20000點大關之餘，再向下創自2016年6月份以來新低。雖然後半段恒指曾出現短線反彈跡象，惟反彈力度欠奉。港股近段時間走勢一直受到四大利淡因素影響，包括烏克蘭局勢、本港疫情、內地行業監管，以及美國加息步伐等影響。奈何屋漏偏逢連夜雨，日前美證監會將五家在美上市中企列為具退市風險的暫定名單，中概股走勢雪上加霜，拖累恒指周五（11日）再低見20079點。

對於不少港股投資者而言，港股走勢實在讓人感到失望。去年環球主要股市錄得顯著升，恒指卻「斯人獨憔悴」錄得3,800點跌幅。雖然今年開局走勢曾經好轉，惟自上月24日俄羅斯正式出兵烏克蘭至今，港股已累積跌超過3,000點，跌幅近15%，跌幅較外圍美股，甚至比離戰火更近的英、德、法股市跌幅更大，難免讓投資者感到憂心。

港股自俄烏交戰以來，跌幅已達15%，較歐﹑美股市為甚。（資料圖片）

究竟港股跌到什麼水平才可見底？筆者認為，港股在多重利淡因素夾擊之下，短期波動料仍然較大。相對內地行業監管、美國加息等長遠因素，中概股退市、烏克蘭局勢等因素對市場帶來的衝擊有機會是短促卻激烈的。在這種情況下，我們不妨回顧一下港股過去出現深度調整所持續的時間及幅度，以作借鑑。

恒指去年2月份曾見高位31181點，以本周五低位而言，指數在過去12個月跌近11,000點。回顧過去二十年，恒指出現一年時間累跌過萬點的情況不多。對上一次是7年前的2015年4月，恒指由28588點跌至2016年2月最低的18278點，10個月內累積跌近10,300點；而再往前7年為08金融危機，恒指由2007年10月的31958點跌至2009年2月最低11344點，16個月內跌近20,000點。

港股在短短一年，高位與低位相比，累計跌幅達11,000點。 （資料圖片）

2015年股災，主要原因不是出在經濟問題上，而是內地因A股過度熾熱而大幅收緊流通性，導致資金集中流出股市，而當時外圍股市則沒有太明顯的大幅下跌。2008年的金融危機，則是經濟過熱，導致泡沫爆破，實體經濟及企業受損，資金鏈出現斷裂。

如今，港股在剛才所分析的幾大利淡因素之中，問題已經超出流通性問題，但是又尚未出現實體經濟及企業大面積受損的情況。據此，筆者認為本輪股市跌勢，應介乎前兩輪「萬點跌勢」之間。以時間軸來看，可以2008年調整16個月作為參考；以幅度來看，雖然現時港股11,000點跌幅遠未達至08年的20,000點，惟當時估值市帳率（PB）最低約1.01倍，而以如今股市盈利水平，早已較08年更為便宜。

因此，筆者認為，若以港股現時因素，再加上過去20年出現快速下跌的經驗來看，目前20000點水平雖或仍有短線跌幅，但中長線投資價值已逐步顯現。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份