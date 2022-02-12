新能源汽車行業發展方興未艾　兩大ETF選股方向大不同｜伍禮賢

上一期本欄介紹了港股新能源汽車板塊之中，三大傳統車企與三大造車新勢力之間的基本面比較，以及各品牌自身的優勢。事實上，隨著新能源行業在市場中引起越來越多投資者的關注，不少投資者除了留意新能源汽車股，亦對行業中的ETF具投資興趣。

在本港上市產品中，GX中國電車（2845）及GX自動駕駛電車（2849）是聚焦於新能源汽車投資的兩隻ETF。由於兩者在名字及代碼上均具一定相似性，因此也許會有投資者未必完全掌握兩者的異同，今期本欄在此再對相關ETF產品作出比較分析。

伍禮賢指出，GX中國電車（2845）投資組合內多涉及車體硬件產業鏈。

2845投資組合內多涉及車體硬件產業鏈

「2845」全稱為「Global X中國電動車及電池 ETF」，而「2849」全稱為「Global X自動駕駛及電動車ETF」，兩者均為同一個ETF發行商「未來資產（Global X）」所發行。根據兩者的產品介紹，「2845」所追蹤的指數為Solactive中國電動車及電池指數NTR，投資目標在於能夠受惠於內地電動車滲透率的上市公司；而「2849」所追蹤的指數為Solactive自動駕駛及電動車指數NTR，投資目標在於參與開發自動駕駛汽車技術、電動車以及電動車零件和材料的上市公司。雖然兩者均涵蓋電動車領域，惟筆者總結出他們之間具有以下分別。

首先，「2845」所投資的上市公司，更多涉及到車體硬件生產所涉及的產業鏈，例如整車生產、零件生產、電池設備以及電池原材料等企業。而「2849」所投資的上市公司，除了包括以上產業鏈之外，更包括自動駕駛開發技術、汽車軟件供應等部分。換言之，以產業鏈的覆蓋而言，「2845」更聚焦在硬件領域，而「2849」則更為均衡。

GX自動駕駛電車（2849）ETF選股較全面。

2849較具攻守均衡

其次，以投資地域而言，「2845」所投資的上市公司雖然涉及全球多個交易市場，惟上市公司全部均為中資企業。而「2849」所投資企業，大部分為外資企業，中資僅佔較小比重。因此，「2845」更為側重於內地電動車市場的發展，而「2849」則更關注環球電動車行業的發展趨勢。此外，「2845」所投資企業合共約20家，單一企業的成分比重較高；而「2849」所投資企業合約70餘家，單一企業的成分比重相對較低，亦反映出「2845」的選股具側重性，而「2849」則較為全面性。

筆者認為，新能源汽車行業在未來仍具較為長遠的發展空間，對於不熟悉個股選擇的投資者，相信不同的ETF產品亦可為其提供投資機遇。若對不同ETF產品的特性作進一步把握，則更具取勝空間。在目前市況之下，相信「2845」更偏重潛在收益空間，而「2849」則相對較具攻守均衡性。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份