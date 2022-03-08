會計師公會「優化」選舉？許正宇：業界冀設資審會、提高入閘門檻

專業團體「去政治化」在反修例後，成為建制陣營關注焦點。政府去年修例，將香港會計師公會的主要規管職權轉移至財務匯報局，賦權該局成為全面的獨立規管和監察機構，並更名為會計及財務匯報局。財經及庫務局局長許正宇今早（8日）發表網誌，透露將「優化」會計師公會理事會選舉安排，包括調高候選人提名門檻，又引述有意見認為要加入非會員的業界提名，甚至設立「提名審核委員會」。



許正宇指諮詢過會計界持份者，大都同意適度修改現有選舉方法，指意見認為這可以有效避免公會「因偏離專業、選舉政治化而有損香港會計業的專業形象及地位」。



會計師公會改選 非建制爭6席 許正宇：倘偏離專業將檢討職能

許正宇：接獲林智遠來函促完善選制

許正宇說改革後，會計師公會將更專注行業標準和長遠發展，包括負責會計師的註冊、培訓及考試，並制訂專業進修規定等，局方已因應修例，開展處理相關的附屬法例及過渡工作。他指在準備推行新制度期間，會計界就公會理事會的機構管治效能及選舉方法表達關注，立法會議員林智遠建議財庫局審視及修改公會理事會選舉條例，完善提名程序、參選人資格、選舉時間及間隔等相關安排。

他說過去兩個月，已向林智遠、立法會議員黃俊碩，公會理事會及多個會計行業組織展開兩輪諮詢，就多個改革方向收集意見。他特別提到公會理事選舉的提名門檻，自1973年以來未曾修改，目前候選人只須得到兩名會計師分別作為提議人及附議人提名。他指主要意見認為，以會員人數超過四萬名會計師的公會而言，提名門檻偏低，業界建議增加提名人數目。

他又引述意見指，候選人應取得公會會員以外其他會計界主要持份者的提名，以保證候選人更符合業界及相關持份者的期望。也有業界希望設立由會計專業的主要持份者組成的提名審核委員會，審核候選人資歷及是否適合履行公會法定功能。

引述有意見冀引入「非會員提名」

另一關注點，是公會理事會每年改選7人，但任期卻為兩年。許正宇指有意見認為，每年改選耗用並分散了公會的資源及精力，令理事會難以專注處理專業議題及長遠規劃。有意見亦關注公會大會程序不准以線上模式進行，因應疫情有必要作出修訂以提供彈性。

許正宇指將就「優化」方向的具體細節諮詢會計界主要持份者，將以協助公會發揮新規管制度下的專業角色為大前提，不為公會帶來非必要的負擔，亦會尊重公會自行處理專業事務的職能。