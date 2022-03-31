譚仔進擊日本　首家門店座落新宿　冀將米線發展成當地第4麵食

每次到外地作長時間旅遊，不時會思念本港食物的味道，總會鑽入華聚居處，看看是否找到一份家鄉味。這種情況，相信作為讀者的你亦曾發生。有否想過他日一旦通關，再度踏足日本時，當連日進擊拉麵及鰻魚飯外，亦可以一嚐譚仔或譚仔三哥的三小辣墨丸米線以解鄉愁？這趟事從今日起可實現了。

經營譚仔及譚仔三哥的譚仔國際（2217），在新宿的門店，亦是在當地的首家門店已開業，公司又指出這屬標誌著集團開拓日本市場邁出了歷史性的一步。

譚仔三哥米線新宿中央通店佔地兩層，面積合共195平方米，設有66個座位；新宿中央通店採用了集團第四代新設計，以黑白格及棗紅色為主要特色，風格年輕化，並加入了為人熟識的三哥字句。

譚仔國際指出三哥的美食多年來深受香港大眾歡迎，集團冀讓日本的廣大顧客也能原汁原味地品嚐這種既豐富又獨特的「譚仔味」。日本分店同樣供應六款米線湯底，包括清湯、麻辣、蕃茄湯、酸辣、煳辣及三哥酸辣，並有 10 種不同辣度選擇，貫徹香港的原有味道。此外，日本分店的餐牌提供25款配料選擇，包括雞肉、腩肉、乍醬等香港的人氣食材，並提供土匪雞翼、蒜泥白肉等招牌小食。而集團亦因應當地口味，加入日本人喜愛的鵪鶉蛋及油揚。

下月在日本再增2門店

作為香港領先的米線餐飲品牌營運商，譚仔國際截至去年9月底已於香港、內地及新加坡合共開設157間餐廳，並致力進一步擴展店舖網絡。日本作為集團重點發展市場之一，除新宿中央通店外，集團於下月將開設多兩間分店，分別位於吉祥寺及惠比壽，目標於 2024財年內在日本開設共25間分店。

譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民先生表示：「我們很高興三哥正式登陸日本，為集團進軍海外之路寫下意義非凡的新一頁。憑藉優質的食品、快速的服務及大眾化的市場定位，集團相信三哥定能迎合日本的餐飲潮流需求，並將品牌熱度和非一般連鎖餐廳的餐飲體驗延伸至日本市場。我們期望長遠把米線打造成為繼烏冬、蕎麥麵和拉麵之後的日本第四麵食。集團未來將繼續積極拓展海外市場，致力將獨特的『譚仔味』及品牌飲食文化帶到全世界。」