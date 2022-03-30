譚仔三哥米線進軍日本，香港討論區瘋傳店員全是日本妹，未見譚仔姐姐身影。有居日香港YouTuber日前參加新店試食，揭開日本三哥5大分別，店長透露一個原因令店員年輕化，更會拆解日文有沒有「譚仔話」！



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譚仔三哥米線絕對是香港年輕人最愛的快餐之一，更宣佈會在日本東京連開3間分店，包括新宿、吉祥寺及惠比壽。新宿店明天（3月31日）便開幕，近日更有試食會照片曝光，指當地的店員都變成年輕的「譚仔妹妹」，到底傳聞又是否屬實？

日本店員變成年輕的「譚仔妹妹」

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住在日本的香港YouTuber「日本菇菇菇」獲邀出席吉祥寺店的試食會，亦發現到店內沒有譚仔姐姐，她拍片時表示：「除咗帶位個姐姐之外，其他都係後生女，係譚仔櫻花妹。」除了譚仔妹妹，現場亦有譚仔弟弟，以年輕店員為主。

除了譚仔妹妹，現場亦有譚仔弟弟，以年輕店員為主 / YouTube @日本菇菇菇

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她訪問當地店長時，原來對方在2021年秋天去過香港分店受訓，知道譚仔姐姐一事，更親自解開日本沒有姐姐的秘密：「譚仔姐姐的存在就像媽媽，很友善及可愛，所以我們也有想過日本的店員怎算好。在日本像姐姐的店員非常少見，尤其是吉祥寺店，意外地沒有比較成熟的應徵者。」

在日本像譚仔姐姐的店員非常少見 / 資料圖片

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店長又指：「不過我有傳授『姐姐魂』給他們，像家人般一起工作，亦要以笑容及親切態度服務客人，可惜譚仔話用日文真的很難做到呢！只有香港姐姐才做得到。」難怪「日本菇菇菇」也大呼不太習慣：「譚仔姐姐好有禮貌，（上菜）仲鞠晒躬，我唔係好慣！」

此外「日本菇菇菇」也大讚東京分店做到神還原，不過也有數個不太一樣的地方，更有日本限定Menu。

👇點撃圖片看東京譚仔三哥5大分別👇

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見到香港的連鎖食肆開在日本感覺十分神奇，似乎大部分地方都還原到香港分店水準，對住在日本的香港人而言是comfort food，如果通關後去日本旅行你又會想試食嗎？

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