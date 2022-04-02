四大內銀股投資者應如何取捨？　可按三個指標作評核｜伍禮賢

一年前本欄以「四大內銀誰主浮沉」為題，對四大內銀股2020的年度業績作出分析。而在本周，四大內銀股工商銀行（1398）、建設銀行（0939）、中國銀行（3988）以及農業銀行（1288）悉數公布了2021年度的全年業績，以下再作跟進分析。

去年內地經濟出現強勁反彈，帶動內銀盈利能力明顯改善。（資料圖片）

四大內銀去年盈利皆錄雙位數增長

總體而言，四大內銀去年在盈利方面出現強勁復甦，四者的盈利增長均達到雙位數字的百分比。這反映出去年內地經濟出現強勁復甦之下，總體宏觀經濟活動的活躍度有所提升，宏觀資產質素出現改善。早前內地「兩會」對今年內地經濟增長目標設定在5.5%附近，預期在經濟繼續向好之下，內銀股在今年的時間仍有不俗投資價值。那麼，在四大內銀股之中，投資者應該如何取捨？以下筆者分享自己的一些看法。

首先，對於投資內銀股的投資者來說，相信較多是看中內銀行業在盈利方面的平穩性，以及在股息收益率方面的可觀性。從這個角度來看，四大內銀2021年度的派息金額普遍較一年前有顯著的提升，同時，建行、工行目前股價所對應的股息收益率超過了7厘，而中行、農行的股息收益率更是超過了8厘。從這角度來看，中行、農行略勝一籌。

除了股息的角度之外，比較內銀股的資產素質去提升投資者的防守性，亦是投資內銀股的重要一環。去年在內地經濟狀況出現明顯改善之下，四大內銀股的資產資產亦明顯提升。當中，工行的不良資產比率下降最快，達0.16個百分點；而建行、農行則同步下降0.14個百分點，至於中行，則下降0.13個百分點。惟四大內銀去年在不良貸款金融方面均錄得小幅增加，全部未能實現「雙降」的局面。從這個角度來看，工行略勝，建行、農行其次。

上月兩會期間，中央政府訂下今年經濟增長幅度為5.5%的目標。（資料圖片）

去年四大行淨息差均收窄

最後，面對宏觀經濟繼續復甦的大環境，內銀股在盈利能力的競爭亦值得關注，當中息差收入的淨利差是重要判斷指標之一。由於內地的貨幣政策步伐與美國或其他主要市場有所不同，內地目前相對較為寬鬆的貨幣政策，以及銀行讓利實體經濟的措施，導致內地在淨利差方面普遍出現下滑，其中建行、中行、農行及工行分別錄得下跌0.1個百分點、0.1個百分點、0.08個百分點以及0.05個百分點。而截止2021年底，農行、建行、工行及中行的淨利差分別為1.96%、1.94%、1.92%及1.75%。從這個角度來看，農行表現較為優勝。

從以上因素綜合考慮，對於過去一年四大內銀股的業績數據，農行更為值得看高一線。​

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份