創建集團被DQ﹙五﹚︰一年變回「女兒身」盡顯三個底氣｜刁佬

上回講到1609創建集團「今日的我打倒昨日的我」，有讀者說刁佬幸災樂禍，這可誤會大了，刁佬是感同身受才真，因在資本市場久了，就會明白「今日的我打倒昨日的我」才是業內常態。

十幾年前，刁佬就曾經被老闆要求無論如何都要箍實一單刁，「箍」的意思，就是不單要成，還要確保以後不會甩，所以自然要落足馬力在法律條文中設置地雷、關卡，令到單刁打風都打不甩。誰知道兩個星期後，老闆來個急轉身，拋下一句「依家同我踢散單刁」便揚長而去，刁佬只好含著眼淚，搞盡腦汁的想方法把原有自己一手一腳用力打下來的結一一拆開，想不到兩個星期前的「士碌架」最後考起的是刁佬自己。

刁佬相信 (或大胆猜測) 1609這次「今日的我打倒昨日的我」，其實也是「情非首爾」，難道坦白跟你說往後的眾多交易完全沒有商業邏輯，只是為處理「14.06B」? 但要找個冠冕堂皇的理由，並不難，好的財務顧問自然能靠一枝筆、一張口，按老闆吩咐把故事說好。

關於為何要出售電動車業務，去年10月的出售公告是這樣寫的「由於二零一九年及二零二零年政府政策有變，降低購買新能源汽車的政府補貼，帶來負面影響，導致新能源汽車的購買價於二零一八年上漲，故此，本公司已作出審慎之舉，透過賣斷當時現有手頭存貨及不再積存新供應，以縮減新能源汽車銷售業務，並靜待新能源汽車市場的營業環境更加適應新政府政策。」

這原因夠冠冕堂皇了，只是同步披露的財務數據有點難看而已。按公告，立東集團於2020年的稅前溢利是約2,300萬港元，但到2021年的稅前溢利便變成虧損約9,800萬港元。當日作價4.6億港元加上2,000萬港元「利潤保證」的項目，現在一年要蝕一億!? 太出人意料了吧？ 這豈不要作大額減值? 無錯，公告就披露截至2020年及2021年3月31日止年度，集團錄得收購立東集團所產生商譽的減值虧損分別約2.54億港元及約1.20億港元。

現在再說集團的融資租賃業務。公告指「融資租賃業務自二零一九年四月起展開營運。由於承租人拖延付款及有若干未能償還利息的情況，融資租賃業務的收益受到影響。」這版塊的財務狀況也是血流如注，2020年度還有百多萬港元稅前溢利，一年後便變成約2,300萬港元虧損了。

最後，集團管理層作出以下總結: 「在宏觀經濟營業狀況下，新能源汽車及物流業務以及融資租賃業務的財務表現於短期內將仍舉步維艱，因此，新能源汽車及物流業務以及融資租賃業務於短期內轉虧為盈的前景未必樂觀。鑒於此等各項，董事認為，出售錄得虧損的業務符合本公司及其股東的利益。完成後，本公司將劃撥資源以持續發展本公司的現有主要業務，尤其是混凝土澆注業務。」

以上就是1609如何不失風雅的完成「今日的我打倒昨日的我」， 集團亦還原基本步，全身退回混凝土澆注業務。

正如刁佬一早指出，這輪操作誠意可嘉，張老闆憑著他有人、有錢、有「架生」的底氣， 當日用了27個月變男身，現在卻一年不到便又變回女兒身， 可謂粗放、強勢、霸氣、手起刀落。現在就看交易所是否收貨了，刁佬下回分解。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。