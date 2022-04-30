盤點六大玻璃股　業務特色一文看清｜伍禮賢

港股市場中存在不少數目的玻璃股，投資者相對較為關注的包括福耀玻璃（3606）、信義玻璃（0868）、信義光能（0968）、福萊特玻璃（6865）、中國玻璃（3300）及洛陽玻璃（1108）等。筆者曾接觸有一些投資者，對不同玻璃股的走勢差異有所疑惑。例如，今年以來，上述六大玻璃股的股價分別累計下跌13%至下跌43%，而去年差異更甚，他們全年的累計表現可由上升115%到下跌35%不等。

去年福萊特玻璃的光伏玻璃、浮法玻璃、家具玻璃及工程玻璃等產品毛利率，分別為45%、32%、30%及33%。（網上擷圖）

六大公司各擅勝場

雖然同處於玻璃行業，是什麼因素導致他們處於不同走勢，往後投資者又該如何取捨？以下筆者作出自己總結。

首先，若要對玻璃股有所掌握，首先要了解它們各自所處的行業地位。上述所提的幾大玻璃股中，市場一般認為市場規模相對領先的，屬於信義玻璃及福耀玻璃。以過去2021年全年為例，信義玻璃、福耀玻璃的玻璃產品收入，分別達到247億元及236億元人民幣，位居市場第一梯隊。值得注意的是，過去長時間，福耀玻璃為全球最大的玻璃生產企業，而信義玻璃則在近年趕上並從規模上超過福耀玻璃。至於其他上市企業，信義光能為信義玻璃的分拆公司，而福萊特玻璃、中國玻璃及洛陽玻璃，三者去年的玻璃產品收入分別為86億元、48億元及36億元人民幣，距離第一梯隊存在明顯差距。而處於行業第一梯隊的企業，往往在產品銷售價格上，擁有較強的市場定價權。

其次，玻璃股需看產品類別。目前上市公司從事玻璃產品主要包括汽車玻璃、浮法玻璃、光伏玻璃、建築玻璃及家具玻璃等幾大種類。其中，福耀玻璃以汽車玻璃為主，去年相關產品的收入佔比高達84%。而信義玻璃則以浮法玻璃為主，佔比為72%；至於信義光能、福萊特玻璃、洛陽玻璃，則以光伏玻璃或新能源玻璃為主，相關比例依次分別為100%、83%及76%。而中國玻璃的產品相對平均，其在財報中的分類分為無色玻璃、有色玻璃、鍍膜玻璃及新能源玻璃。由於不同玻璃產品的需求，需要視乎不同行業發展的景氣度，例如汽車玻璃跟新車銷售數字高度相關；太陽能玻璃跟光伏產品發展較為密切；建築、工程玻璃則與內地固定資產投資、大型基建等數據相關；而浮法玻璃用途較廣。這些特性均導致了主打不同產品的玻璃企業，具有自身獨特的經濟周期。

福耀玻璃以汽車玻璃為主，去年相關產品的收入佔比高達84%。（網上擷圖）

浮法及光伏玻璃毛利水平較高

第三，選擇玻璃股要看盈利能力。由於不同玻璃企業之間的行業地位及主打產品不同，因此他們在產品毛利率上表現出較大的分化。一般來看，由於對產品工序及技術的要求較高，浮法玻璃、光伏玻璃具相對較高的毛利率。以產品種類較多的福萊特玻璃為例，其光伏玻璃、浮法玻璃、家具玻璃及工程玻璃去年的毛利率分別為45%、32%、30%及33%；而福耀玻璃的汽車玻璃毛利率則為30%。以上導致了不同玻璃股總體的毛利率出現明顯分化，其中以光伏玻璃為主的信義玻璃、信義光能總體毛利率較高，分別達52%及47%，而洛陽玻璃則相對較低，只有24%。

今年來看，全年光伏產品料仍將維持高景氣水平，這對信義光能、福萊特玻璃等將構成基本面支持，反觀目前內地汽車行業在疫情及供應鏈制約下，料福耀玻璃的復甦需更長時間。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份