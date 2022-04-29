美國上季GDP意外倒退1.4%　聯儲有望放慢收水？　中金料照舊加息

美國經濟增長上季意外不升反跌，GDP倒退1.4%，遠低市場原先預期增長逾1%，令市場大跌眼鏡。

經濟倒退是否和聯儲局期內終開始加息有關？又會否令聯儲放棄激進加息？中金研究報告指，美國經濟並沒有GDP增速看上去那麼差，至少內需（消費和投資）還是比較強的。因此預計美聯儲不會改變貨幣緊縮的想法，但隨着美聯儲貨幣緊縮深化，美國經濟的內生動能也會逐步減退。

對於美國經濟意外倒退，主因是受到出口下挫所影響。該行統計，美國出口下降5.9%，進口增長17.7%，淨出口拖累GDP增長高達3.2個百分點。

其中，出口下降主要發生在商品出口方面，下降幅度遠超預期，服務出口增速則是小幅上升的。商品出口疲軟無外乎兩個原因，要麼是海外需求下降，要麼是美國自身的出口能力下降。由於一季度全球經濟並未出現嚴重失速，且其他主要國家的出口大都穩定，美國出口疲軟或更多與其自身因素有關。

然而，美國一季度GDP遠不及預期，該行相信未會影響美聯儲貨幣政策，原因是美國經濟主要依靠內需，也就是消費和投資，而一季度這兩項表現是比較強的。出口雖然超預期走弱，但美國經濟對出口的依賴度並不高，影響相對有限。因此，維持美聯儲將於5月、6月各加息50個基點，並在5月正式宣布「縮表」的判斷。