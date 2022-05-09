同為移動平均線（MA）　SMA、WMA還是EMA較優勝呢？｜聶振邦

今日續談技術指標中的移動平均線（Moving Average, MA），上回表示MA的重點有兩個，其一是後者的「A」，英文是「Average」，意思是平均數，經已跟大家探討，主要分為三種演算方法，就是算術平均（arithmetic average）、加權算術平均（weighted arithmetic average）和指數平均（exponential average）。現看另一重點「M」，英文是「Moving」，意思是移動。倘若只有「A」，便是產生一個定點；當有移動觀念出現後，會產生多於一個定點，再把點與點連結起來，就形成線。隨著點在不斷向前推進，線就能伸延，鈎劃出股價走勢。

對應股價處於低波動狀態時，對於分析股價變化的敏感，EMA的果效優於WMA。（資料圖片）

最能切合實況表述的平均線

配合上述三種平均數的演算方法，市場上常見的移動平均線也有三種，就是簡單移動平均線（Simple Moving Average, SMA）、加權移動平均線（Weighted Moving Average, WMA）和指數移動平均線（Exponential Moving Average, EMA）。對於反映股價走勢而言，加入時點上的不同權重，理應更切合實況，從而得出WMA和EMA的表述效果優於SMA。誠如上回提出，WMA和EMA對時點權重的運算觀念差別在於散離（discrete）和連續（continuous），對應股價處於低波動狀態時，對於分析股價變化的敏感，EMA的果效優於WMA。故此EMA在三者當中是最能切合實況表述股價走勢。

簡單移動平均線的優勢所在

正因如此，指數平滑移動平均線（MACD）和三重指數平滑移動平均線（TRIX）的演算基礎，都是指數平均（exponential average），在參數之中會看到EMA。但可留意現時市場上關於股指或個股走勢的評論，除非有明確標註，否則當談到移動平均線時，就是用上SMA，畢竟這是三種移動平均線之中最易理解的，並且在實際應用上，對分析後市走勢時，SMA不見得遜於WMA和EMA。有時由於WMA和EMA的敏感度高於SMA，出現雜訊的機會也較大，特別是處於橫行市狀態，用WMA和EMA作分析反而令買賣決定錯判的風險增加。

入市前可以先參考三種移動平均線。（資料圖片）

以實例比較三種移動平均線

值得留意三種移動平均線在運用上沒有絕對的優劣之分，以2021年7月6至8日為例，SMA、WMA和EMA的250天線（又稱為「牛熊分界線」）分別在27110點、28,040點和27650點水平，若單純地以恒指低位跌破此線視為進入熊市，相對在7月8日、7月6日和7月8日出現，而7月6和8日恒指分別收報28072點和27,153點，相對7月9日低見26861點，下跌1,211點和292點。就著跌破牛熊分界線便建淡倉的投資者，此例子見運用WMA的果效較SMA和EMA的顯著為佳。然而，追溯回到2020年10月21日，恒指高見24903點，而WMA的250天線則處於24890點水平，可見當時高位突破250天線，視為入市訊號。

不過於2020年10月21日SMA和EMA的250天線分別在25,500和25320點水平，直至同年11月5日才見恒指突破兩者的250天線，視為入市訊號，反映WMA早了半個月提示建好倉進場。結果於2020年10月21日恒指收報24754點，相對10月23日高見24970點上升216點；但下個交易日（10月27日）恒指開始回調，至10月30日低見24029點，較24754點低725點，令已建好倉投資者構成重大損失。若當時忍痛離場，卻於兩個交易日後（11月3日）又見恒指上破WMA的250天線，到底是否應再次建好倉呢？

當投資者猶有餘悸者未敢進場之際，誰知那是真的向上突破訊號，單是計至2020年底恒指報27231點，較11月3日收報24939點，錯失了賺近2,300點的機會。反觀SMA和EMA的250天線都在11月5日出現好倉進場訊號，當日恒指收報25695點，相對27231點上升1,536點，雖未能像運用WMA進場訊號而產生賺近2,300點的果效，但其實計及上述要蝕725點，約賺1,575點，與1,536點根本相距不大，卻能避開產生巨大心理陰影面積的風險呢！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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