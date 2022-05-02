技術分析常觸及移動平均線　背後原理你知多少呢？｜聶振邦

上月與大家分享了一些有關技術分析的觀點，今日會延續此話題，早前指出技術指標有「四大歸類」，分別是成交量型指標，以及三種股價指標，就是順向指標、逆向指標和動力指標。市場上有一種常見的順向指標，就是移動平均線（Moving Average, MA）。筆者視為技術指標的入門好選擇。皆因筆者早前帶出股價指標之一的順向指標，除了MA，當時還列舉了保歷加通道（BB）、抛物線指標（SAR）、指數平滑移動平均線（MACD） 和三重指數平滑移動平均線（TRIX）。其中BB、MACD和TRIX都是由MA衍生出來的指標，這味意著當你學懂看MA，便能打好學習多個順向指標的基礎。

聶振邦認為，移動平均線（Moving Average, MA）技術指標的入門好選擇。（資料圖片）

瞭解原理從運算方法開始

MA的重點有兩個，其一是後者的「A」，英文是「Average」，意思是平均數，對應股價上的運算，會以收市價的集合而產生，例如是10天的平均數，就是以過去10個交易日的收市價的總和除以相應的交易日數目（此例子就是10）來計算。論到收市價集合的總和，不限於單純將所有收市價數值加起來，這稱為算術平均（arithmetic average）。對於價格走勢穩定的股份，這是適用參考的方法。但對於價格傾向波動的股份，算術平均的適用性值得相榷，皆因越接近現在的收市價位置，參考性較遠離現在的收市價位置為高。

加權平均更能見股票實況

以上述10天的觀察時段為例，第10天的收市價位置，參考性最高；反之第1天的則是最低。而算術平均卻無法反映收市價在不同時點的相對重要性，假設了觀察時段內的所有收市價重要性是均等的。為解決此問題，可用加權算術平均（weighted arithmetic average），在計算平均值之前對應每個收市價加入一個權重因子。權重因子是以收市價的相應天數，除以所有收市價集合的相應天數總和，以3天作觀察時段為例，相應天數總和就是6（1 + 2 + 3），對應第1天收市價的權重因子就是1/6、第2天是2/6，以及第3天是3/6。

採取移動平均線分析時，可以考慮進行加權平均，能更有效反映實況。（資料圖片）

指數平均與加權平均差別

對於有關注技術指標的投資者，應會留意MACD和TRIX用到的平均數運算方法是指數平均 （exponential average），這是跟加權算術平均一樣，對應不同日子的收市價反映不同的權重之重要性。而兩者差別在於指數平均是由散離（discrete）轉化為連續 （continuous）。好處在於對應股價處於低波動狀態時，對於分析股價變化的敏感度較算術平均和加權算術平均為高。不過由於涉牽的運算步驟較多，因此一般經由電腦進行，簡單已兩天的週期為例，公式如下：

EMA（2） = （1 – α） x EMA（1） +（α x C）

α：平滑因子（smoothing factor），計法是2 / （1 + n）。

n：觀察周期的天數

值得留意平滑因子隨著觀察周期的天數不同，會有所變化，故此例如於觀察周期的天數分別為2及3之時，相應平滑因子為2/3和1/2，得出的EMA（2）數值就有所不同。假設第一天和第二天的收市價分別是100和102元，2天觀察周期的EMA（2）數值為101.33元；而3天觀察周期的則是101元。

MA的另一重點「M」，英文是「Moving」，意思是移動，相關解說及MA在股價分析之應用，下回再續。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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