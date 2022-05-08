息魔襲股市 散戶夢醒時分：利率逾3厘叫正常｜鄭昆侖

在5月份的議息會議, 美國聯儲局加息0.5厘。美國聯邦基金利率已上升至0.75厘至1至的範圍內。毫無疑問，美國加息壓制通脹已成不可逆轉的趨勢。據CME Fedwatch tool的數字，大多數利率期貨交易員預期今年年底前美息不會低於2.75厘水平。其中有交易員估計年底前息率高達3.5厘水平。除了環球加息因素之外，內地的「杭州馬某」以及「馬某某」被捕事件亦令恒生指數以及恒生科指再度出現波動。如騰訊（0700）以及阿里巴巴（9988）等中資科網股是相關指數的重磅股。過去一周，騰訊下跌7.5%至349.2元。

科技股仍處於弱勢，上周騰訊累計跌幅達7.5%。（資料圖片）

息口持續上升 再甜美的夢也有夢醒的時候

內地針對科網平台的監管措施、以及中美兩地就ADR中概股的審計事宜的談判，當然是左右中資科網股（包括ATMXJ）股價表現的行業因素。

只不過，大多數投資者傾向忽略了息口上升的「殺傷力」。如果利息持續上升的話，那麼借貸成本亦會上升。換句話說，借錢進行炒賣的成本亦會增加，因此如無必要投資者再不會輕易進行投資。

反映「發夢股」表現﹑由Cathie Wood主理的基金ARK Innovation（美股：ARKK）已跌至45.63美元。作為參考，基金價格在2021年2月19日高達152.6美元。

有人可能仍會記得，上年年初當時大多數傳媒、KOL、散戶投資者對Cathie Wood大分著迷，當時Strong Hold風氣亦大行其道。然而，一旦資金成本持續抽升，即使再令人沉醉的夢，當事人也有夢醒的時候。

息口持續攀升，借貸成本增加，促使股市等風險資產下滑。（資料圖片）

QE持續多年 大多數投資者低估「息魔」威力

很多人到了2022年3月才開始懼怕「息魔」。尤其是在俄烏戰事令商品價格（尤其是石油、農產品）抽升後，人們才開始認定英美等地央行，只能依靠加息去壓制物價。

事實上加息的訊號並非今天才出現。債息見底是發生在2020年8月份（0.6厘），在2021年年底，已升至1.5厘左右。至上周五（6日）美國10年期債息息率已近迫3.15厘。

儘管在過去18個月美國國債市場已表達了明顯的「加息預警」， 但是大多數人的反應通常是後知後覺。另一方面，不少投資者長年累月已給超低息環境「洗腦」。除非對方的市場資歷多於15年，否則他們不會相信利率水平達到3厘至5厘其實才是正常。知道上世紀80年代初港美息口高達10厘至15厘的人，相信只佔市場內的少數。

上世紀90年代初本地電視大台拍了一套「奇幻故事」節目，其中一個故事名為《發達之旅》。故事主人翁「吳某某（以飾演的演員姓氏作為命名）」從一位神秘莫測的老人，獲贈一塊紫水晶項鍊，並且能夠看到未來一天的報章內容。除了趨吉避凶之外，吳某某亦進入發達之旅，一切順風順水。美女、財富、權力，全部隨手可得。可是神秘老人再度出現時並要求取回紫水晶項鍊，吳某某拒絕歸還。之後，厄運不斷臨門。吳某某面臨家破人亡、自殺的可怕結局。

回到現實世界，長期的低息環境（自2008年年底開始，直至2021年）亦類似於令人進入發達之旅的「紫水晶項鍊」。即使市場近年不斷發出加息訊號，但是大多數人寧願選擇忽視風險，繼續借錢炒賣、繼續沉醉於發達之夢。即使是2021年下半年，借錢買入基金、夢想股、ELN的人亦為數不少。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。