滙控擁兩張「好牌」　一原因表現跑輸渣打｜鄭昆侖

上周五（30日）有傳言指中美兩國監管機構正就落實中概股審計，以及現場檢查等相關事宜進行積極溝通，帶動ATM等股票全日造好。騰訊（0700）大升11.1%至377.4元水平。儘管如此，即使相關股份見了「政策底」、「中美底」， 也不一定等同見了「市場底」。另外，不少金融股在上周公佈了首季業績。港交所（0388）以及滙豐控股（0005）的首季美績不是太理想。相反渣打（2888）的表現有驚喜。

「炒房」表現爭氣 渣打首季業績勝滙控

滙控的首季稅前盈利按年下跌25%。拖累業績的原因有兩個﹕非利息收入按年下跌16%， 而且在大中華地區的壞帳撥備（ECL）明顯上升。上海封城以及內地房地產問題，已令大中華地區的貸款質素水平轉弱。

至於非利息收入轉弱的原因，其實跟港交所在首季純利倒退31%的主因很相似。港股（尤其是ATM等科技股）自從2021年第2季起明顯弱，不單止拖累了整體大市成交金額，也影響了銀行客戶的財富水平。別忘記，不少本地私人銀行以及零售銀行的客戶，近年喜歡向銀行借錢並且買入股票基金（其中不少基金投資於ATMXJ等科網股）以及買入跟ATMXJ掛鉤的ELN產品。

滙控首季淨利息收入增加10%。（資料圖片）

因此，在大中華地區的非利息收入情況轉弱，亦是可以事前預測。恒指在2022年第1季下跌6%，恒生科指更大幅下挫19.6%。即使ATMXJ等科網股在短期內見底，問題是區內的投資者以及銀行「客仔」的投資能力已削弱了不少。

其實滙控本身「揸了一些好牌」， 包括銀行息差（NIM）已見底反彈、以及在英國及加拿大的業務在首季表現不俗。然而，滙控近年的大戰略是集中「大灣區」以及大中華的理財管理業務。因此即使英美等地已經啟動加息周期，但是滙控似乎亦未能有效地受惠相關利好因素。事實上，滙控首季的淨利息收入按年上升10%。

至於同樣都是英資銀行的渣打，似乎更加有效地管理業務的表現。渣打也同樣面對大中華地區的壞帳問題。理財管理收入按年下跌18%。只不過，渣打透過「炒房」收入已令非利息收入按年上升10%。上季的Macro-Trading收入大幅上升40%,，原因是炒房內的交易員成功捕捉了加息以及商品價格上升的趨勢。渣打上季的稅前盈利上升4%，這亦證明管理層以及炒房的交易員「夠醒目」，亦足以在逆市之中做到好成績。

上季渣打「炒房」表現理想，帶動該行非利息收入增10%。（資料圖片）

假若分拆大中華業務 或有利於滙控

上周渣打累計上升2.4%, 收報53.75元。滙控則累跌10.3%，報48.55元。

另外，上周五晚上有傳滙控的主要股東中國平安（2318）要求滙控就亞太區業務進行分拆上市。

跟據該傳言，中國平安認為分拆上市後的滙控亞洲業務，會涉及更高的盈利、資本要求也較為少，而且可讓本地管理層享有更大的控制及自主決策權。

如果按匯控首季的業績表現，大中華區的表現其實是在轉弱中。反過來說，將大中華區的業務分拆反而有利於銀行集團在投資市場的定位（Positioning）。舉例說，看好英語系地區的投資者可以買入滙控。至於看好大灣區的投資者，將來大可以買入被分拆上市的亞太區（大中華區）業務。

總而言之，各取所需便是了。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。