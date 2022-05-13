壽司郎｜日本門店調整價格在即　公司派定心丸﹕香港門店不加價

日前壽司郎母企FOOD & LIFE COMPANIES宣布，從今年10月起日本壽司郎門店的壽司售價將會調高，屆時稅前最平每碟售100日圓的情況不再。今次加價，更是日本壽司郎於1984年創業以來首次。觸發日本壽司郎加價，與日圓貶值﹑食材價格及運費等成本攀升有關。那麼香港的壽司郎門店，又會否加價呢？Food & Life Company回覆《香港01》的查詢時，指出香港分店並無計劃加價。

壽司郎創業38年來，每碟壽司稅前售價一直為100日圓起，從今年10月起，每碟壽司售價將會調整至連稅計，為120至150日圓起。FOOD & LIFE COMPANIES社長水留浩一指出，在經營環境出現大變化下，企業亦須作調整，現時旗下分店產品售價會維持至今年9月底，以希望一眾年輕朋友及孩童，能在即將到來的暑假盡情享用100日圓的壽司。

雖然日本門店即將加價，但是公司指出無意調整香港門店產品售價。

計劃在現財年於香港增最多8間分店

壽司郎自2019年8月登陸香港，據企業簡報資料顯示，截至今年3月底時在香港擁有13間門店。Food & Life Company指出計劃在截至今年9月底止的2022年財年，在香港開設7至8間門店。不過並無透露投資規模。

本港從今年初起爆發第五波新冠肺炎疫情，對本港多個行業造成衝擊，飲食業亦為其中之一。公司指出疫情對本港業務影響頗大，並指出由於有員工確診或為密切接觸者，對當時人手帶來影響。因此要集中於確保有足夠人手，以穩定餐廳營運。可是在嚴格的防疫措施，包括晚上6時後不可以堂食，每張枱只可以坐2名客人等，香港業務仍錄得盈餘。