美股跌勢未止　航空股卻成奇葩　力保不失｜伍禮賢

近段時間美股市場表現出較大的波動性，市況總體表現偏弱。以現階段美股調整低位計算，美股三大股指分別處於近14個月至19個月以來的低位。但部分投資者可能未必留意到，近期在跌市中，美股有一個板塊總體表現出較強的抗跌能力，這個板塊就是美國的航空股。以三大美國航空股的股價表現來看，美國航空（AAL）、達美航空（DAL）及聯合航空（UAL）目前股價大約均處於今年一月份同期的水平，而當時美股三大指數正處於歷史高位。也就是說，如果在美股今年出現高位的時間，買入三大美國航空股，基本上是避過了本輪美股的大跌浪。

究竟是什麼原因導致美國航空業表現出如此強勢？事實上，這個板塊正受到多個正面因素支持。展望後市，美國大型航空股股價未來有望逐步走出自疫情以來的大型下降軌。

聯合航空首季業瞋虧損已收窄。（公司Facebook擷圖）

三大航空公司首季虧損收窄

事實上，美國去年宣布自去年11月初起，放鬆對部分外國旅客的防疫措施，相關政策對美國航空業的復甦，帶來較為扎實的基本面。而隨著美國國際航線的恢復，航空股的業績亦出現修復。根據最新的第一季財報數據，雖然美國航空、達美航空、聯合航空首季業績仍然錄得虧損，惟虧損程度按年已大幅收窄，其中美國航空在3月份已經率先錄得盈利。同時，三大航空企業均預期，第二季業的業績數據將恢復盈利。這基本面的改善，將成為美國航空股未來股價復甦的最大動力。

另一方面，目前美國機票價格處於快速上升的局面。根據美國勞工統計局資料，4月的機票價格按月上漲了18.6%，按年上漲了33.3%。機票價格的上升，對於航空股的影響不可一概而論。一方面，它反映疫情後，消費者報復性消費對機票的需要出現強勁回升；但另一方面，它同時反映目前高油價及高勞動力成本，對航空業的開支成本帶來影響。但綜合而言，運力需求的增長，對航空業帶來的正面影響，將較運輸成本上升所帶來的負面影響更為明顯。

機票金格反映出消費疫情對航空服務需求增加。（公司Facebook擷圖）

雖然美國航空股過往都不屬於防守性特別強的一個板塊，但隨著行業基本面出現好轉，加上美股目前出現較大面積跌市的情況之下。如果關注美股的投資者，不妨也可關注美國航空業股份。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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